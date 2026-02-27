Netflix renonce à racheter Warner (et se rapproche d'Apple TV)
Par Laurence - Publié le
Netflix ne rachètera finalement pas Warner Bros. Discovery. Annoncée comme quasi acquise en décembre dernier, avec une offre estimée à 83 milliards de dollars, l’opération vient d’être abandonnée par le géant du streaming, qui a décidé de ne pas surenchérir face à la proposition concurrente de Paramount Skydance.
À l’époque, Warner Bros. Discovery avait pourtant reconnu que l’offre de Netflix était la plus solide. Mais depuis, Paramount Skydance n’a cessé de faire pression en améliorant progressivement sa proposition, au point que le conseil d’administration de WBD a officiellement qualifié la dernière offre de proposition supérieure, conformément aux termes de l’accord initial avec Netflix.
Face à cette évolution, Netflix a tranché : pas question d’aligner son offre. Dans un communiqué commun, les co-directeurs généraux Ted Sarandos et Greg Peters expliquent que le prix désormais exigé rend l’opération
Ce retrait marque un tournant important. Le scénario d’un acteur technologique majeur absorbant un studio historique – ce qui aurait placé HBO et le catalogue Warner Bros. sous la bannière Netflix – laisse place à une autre dynamique : celle d’un rapprochement entre deux groupes de médias traditionnels.
Si l’offre de Paramount Skydance aboutit, il s’agirait avant tout d’une consolidation
Ce désengagement ne signifie pas pour autant un ralentissement des ambitions de Netflix. Le groupe continue d’explorer d’autres leviers de croissance, notamment dans le sport et les partenariats stratégiques. Preuve en est : Netflix et Apple ont annoncé simultanément un accord inédit autour de la Formule 1.
La prochaine saison de Drive to Survive sera ainsi disponible sur Apple TV aux États-Unis, tandis que le Grand Prix du Canada sera diffusé à la fois sur Apple TV et Netflix. Un partenariat symbolique, alors qu’Apple devient cette saison le diffuseur exclusif de la Formule 1 aux États-Unis.
En renonçant à Warner Bros. Discovery, Netflix montre qu’il préfère désormais sélectionner ses batailles (et pas à n'importe quel prix) : plutôt qu’un rachat colossal et risqué, le groupe mise sur des accords ciblés et une discipline financière assumée, dans un paysage du divertissement en pleine recomposition.
Netflix renonce à surenchérir
financièrement peu attractive.
L’accord que nous avions négocié aurait créé de la valeur pour les actionnaires avec un chemin clair vers une validation réglementaire. Mais nous sommes restés disciplinés : au prix requis pour égaler l’offre de Paramount Skydance, l’opération ne se justifie plus, indiquent-ils. En interne, la direction résume la situation sans détour : Warner Bros. Discovery était un
nice to haveau bon prix, et non un
must haveà n’importe quel coût.
Un virage stratégique pour l’industrie du divertissement
classiquede l’industrie hollywoodienne, loin de la vision plus disruptive qu’aurait incarnée une prise de contrôle par Netflix.
Netflix regarde ailleurs… et vers le sport
