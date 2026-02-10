Apple TV relance deux de ses meilleures séries de science-fiction en 2026

Qu'en penser ?



Avec ces deux retours rapprochés, Apple TV+ confirme sa stratégie : faire de la science-fiction un marqueur fort de son identité, en misant sur des univers ambitieux, des récits au long cours et une production haut de gamme. Entre monstres titanesques et grandes uchronies spatiales, le début d’année s’annonce particulièrement dense pour les amateurs du genre.