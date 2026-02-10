Apple TV relance deux de ses meilleures séries de science-fiction en 2026
Apple TV continue de consolider son catalogue de science-fiction, devenu l’un des plus solides du streaming. Deux de ses séries les plus acclamées feront leur retour dans les prochaines semaines : Monarch: Legacy of Monsters, ancrée dans l’univers de Godzilla, et For All Mankind, fresque uchronique autour de la conquête spatiale. Deux retours très attendus par les abonnés.
Monarch: Legacy of Monsters revient le 27 février
Parmi les rares séries Apple TV basées sur une licence déjà connue, Monarch: Legacy of Monsters fait figure d’exception. Située dans le Monsterverse de Legendary — qui regroupe Godzilla, King Kong et d’autres titans emblématiques — la série avait réussi, lors de sa première saison, à dépasser le simple produit dérivé.
Portée par Kurt Russell et Wyatt Russell, la série avait séduit la critique grâce à une narration centrée sur les personnages et une mythologie enrichie, loin d’un simple défilé de créatures géantes. Résultat : une note solide de 87 % sur Rotten Tomatoes et un succès suffisant pour qu’Apple valide non seulement une saison 2, mais aussi un spin-off centré sur le personnage de Wyatt Russell.
La saison 2, attendue le vendredi 27 février, promet de monter d’un cran. La bande-annonce dévoile l’arrivée d’un nouveau monstre, surnommé Titan X, laissant présager des enjeux plus élevés et une escalade spectaculaire dans l’univers de la série.
For All Mankind : cap sur la saison 5 le 27 mars
Autre pilier du catalogue Apple TV, For All Mankind s’apprête à entamer sa cinquième saison le 27 mars. Créée par Ronald D. Moore, la série revisite l’histoire de la conquête spatiale à travers une réalité alternative où l’URSS a devancé les États-Unis sur la Lune.
Au fil des saisons, la série a progressivement quitté les années 60 pour s’installer dans une chronologie plus contemporaine, désormais située dans les années 2010. Un pari narratif payant : malgré une première saison souvent jugée plus lente, For All Mankind connait aujourd’hui un bel accueil du public.
La saison 5 réunira une large partie du casting historique — Joel Kinnaman, Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña et Wrenn Schmidt — tout en introduisant de nouveaux personnages incarnés notamment par Mireille Enos, Costa Ronin, Sean Kaufman, Ruby Cruz et Ines Asserson.
Qu'en penser ?
Avec ces deux retours rapprochés, Apple TV+ confirme sa stratégie : faire de la science-fiction un marqueur fort de son identité, en misant sur des univers ambitieux, des récits au long cours et une production haut de gamme. Entre monstres titanesques et grandes uchronies spatiales, le début d’année s’annonce particulièrement dense pour les amateurs du genre.