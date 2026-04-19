Apple TV+ va finalement diffuser The Savant, sa série reportée après l'assassinat de Charlie Kirk
Par Vincent Lautier - Publié le
La série The Savant avec Jessica Chastain devait sortir en septembre 2025 sur Apple TV+. Elle avait été retirée trois jours avant son lancement, visiblement en lien avec l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk. Apple n'a jamais expliqué pourquoi. La série sortira finalement en juillet 2026.
En septembre 2025, Apple avait tout programmé pour la sortie de The Savant. Puis, trois jours avant la mise en ligne, la série a été retirée du calendrier sans aucune explication officielle. Le timing a fait parler : deux semaines plus tôt, l'activiste conservateur Charlie Kirk avait été assassiné. La série traite d'extrémisme en ligne et de terrorisme intérieur, et les thèmes étaient visiblement trop proches de l'actualité pour qu'Apple prenne le risque de la diffuser à ce moment-là. Jessica Chastain, qui joue le rôle principal et produit la série, avait d'ailleurs déclaré ne pas être
The Savant suit une enquêtrice qui s'infiltre dans les groupes haineux en ligne pour les démanteler de l'intérieur et empêcher des actes d'extrémisme. Le casting est plutôt solide : Jessica Chastain en tête, accompagnée de Pablo Schreiber, Nnamdi Asomugha, James Badge Dale et Cole Doman. Le projet est en développement depuis plus de deux ans et était considéré comme l'une des productions ambitieuses d'Apple TV+ pour 2025.
Jessica Chastain a confirmé le retour de la série lors de la cérémonie du Breakthrough Prize :
Le report de The Savant est un cas intéressant. Apple a préféré mettre une série sous cloche plutôt que de risquer une polémique de timing, sans jamais expliquer pourquoi publiquement. C'est assez classique pour Apple, qui contrôle sa communication et ses contenus avec une prudence frôlant la paranoï. Que la série sorte finalement est plutôt une bonne chose. Mais le fait que Jessica Chastain ait dû passer des mois à ne pas savoir si son propre projet allait voir le jour dit quand même quelque chose sur les rapports de force entre Apple et ses créateurs.
Un report à trois jours du lancement
En septembre 2025, Apple avait tout programmé pour la sortie de The Savant. Puis, trois jours avant la mise en ligne, la série a été retirée du calendrier sans aucune explication officielle. Le timing a fait parler : deux semaines plus tôt, l'activiste conservateur Charlie Kirk avait été assassiné. La série traite d'extrémisme en ligne et de terrorisme intérieur, et les thèmes étaient visiblement trop proches de l'actualité pour qu'Apple prenne le risque de la diffuser à ce moment-là. Jessica Chastain, qui joue le rôle principal et produit la série, avait d'ailleurs déclaré ne pas être
alignéeavec cette décision.
Une enquêtrice infiltrée dans les groupes haineux
The Savant suit une enquêtrice qui s'infiltre dans les groupes haineux en ligne pour les démanteler de l'intérieur et empêcher des actes d'extrémisme. Le casting est plutôt solide : Jessica Chastain en tête, accompagnée de Pablo Schreiber, Nnamdi Asomugha, James Badge Dale et Cole Doman. Le projet est en développement depuis plus de deux ans et était considéré comme l'une des productions ambitieuses d'Apple TV+ pour 2025.
Sortie prévue en juillet 2026
Jessica Chastain a confirmé le retour de la série lors de la cérémonie du Breakthrough Prize :
Avant, c'était 'je ne sais pas si on va la voir', mais maintenant je peux dire 'on va la voir'.Apple vise une sortie en juillet 2026, même si aucune date précise n'a été communiquée. La série arrive donc avec presque un an de retard par rapport au plan initial.
On en dit quoi ?
Le report de The Savant est un cas intéressant. Apple a préféré mettre une série sous cloche plutôt que de risquer une polémique de timing, sans jamais expliquer pourquoi publiquement. C'est assez classique pour Apple, qui contrôle sa communication et ses contenus avec une prudence frôlant la paranoï. Que la série sorte finalement est plutôt une bonne chose. Mais le fait que Jessica Chastain ait dû passer des mois à ne pas savoir si son propre projet allait voir le jour dit quand même quelque chose sur les rapports de force entre Apple et ses créateurs.