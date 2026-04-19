Apple TV+ va finalement diffuser The Savant, sa série reportée après l'assassinat de Charlie Kirk

On en dit quoi ?



Le report de The Savant est un cas intéressant. Apple a préféré mettre une série sous cloche plutôt que de risquer une polémique de timing, sans jamais expliquer pourquoi publiquement. C'est assez classique pour Apple, qui contrôle sa communication et ses contenus avec une prudence frôlant la paranoï. Que la série sorte finalement est plutôt une bonne chose. Mais le fait que Jessica Chastain ait dû passer des mois à ne pas savoir si son propre projet allait voir le jour dit quand même quelque chose sur les rapports de force entre Apple et ses créateurs.