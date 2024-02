Apple a bien censuré l'émission politique de Jon Stewart sur AppleTV+

The Problem with Jon Stewart

Apple a bien censuré l'émission de Jon Stewart

Je voulais un endroit pour décharger mes pensées alors que nous entrons dans cette saison électorale. Je pensais que j'allais le faire chez eux – ils l'appellent Apple TV+. C'est une enclave télévisuelle, très petite. C'est comme vivre à Malibu. Mais ils ont décidé... qu'ils ne voulaient pas que je dise des choses qui pourraient me causer des ennuis.

The Problem with Jon Stewart

Mais surprise,. En coulisses, il se murmurait que des divergences notables entre la direction d'Apple (Tim Cook, donc) et Stewart avaient eu raison de la série.Si l'animateur ne précise pas les séquences exactes posant problème, il a tout de même déclaré :D'après le New York Times,. On comprend aisément que ces sujets puissent déplaire à la direction d'Apple, notamment vis à vis de l'Empire du Milieu. Cela étant, l'homme est, mais peut-être un peu trop à gauche dans un pays où les paradoxes ne manquent pas.Reste que. Stewart n'est pas particulièrement connu pour ses positions extrêmes, mais l'animateur a toujours été assez pinçant quant il s'agissait d'épingler certaines personnalités., et peut-être que Tim Cook préfère éviter des sujets qui risqueraient de lui porter préjudice, surtout si les républicains retrouvent le pouvoir.