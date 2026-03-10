Siri pose encore problème : Apple repousse son hub domotique, le HomePod et l’Apple TV

Qu'en penser ?



Décidément, Siri —pièce maîtresse de la stratégie Apple Intelligence— ne semble toujours pas prêt presque deux ans après sa présentation (lors de la WWDC en juin 2024). Ce report met aussi en lumière le retard d’Apple dans la course aux assistants intelligents. Alors que Google, Amazon et même Microsoft ont déjà largement intégré l’IA générative dans leurs produits, Siri peine toujours à évoluer. Si Apple préfère attendre que la technologie soit parfaitement au point avant de lancer ses produits, cette prudence pourrait aussi laisser le champ libre à la concurrence dans le domaine stratégique de la maison connectée.