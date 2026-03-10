Siri pose encore problème : Apple repousse son hub domotique, le HomePod et l’Apple TV
Par Laurence - Publié le
Apple aurait décidé de repousser le lancement de son futur hub pour la maison connectée jusqu’à septembre 2026. Selon Bloomberg, ce retard serait directement lié aux difficultés rencontrées par Apple avec la nouvelle version de Siri, au cœur de l’appareil.
Le très attendu hub domotique est censé reposer sur les nouvelles capacités d’intelligence artificielle d’Apple. Initialement, il devait être lancé au printemps 2025. Mais la version intelligente de Siri étant loin d'être prêtre, le produit a été repoussé au printemps 2026. Mais il semble qu'il va falloir attendre encore quelques mois...
En effet, la stratégie reposait alors sur une sortie simultanée avec iOS 26.4, qui devait introduire la nouvelle génération de Siri. Or cette dernière n’est toujours pas intégrée à la dernière bêta d’iOS 26.4. Apple rencontrerait notamment des problèmes de précision et de fiabilité, empêchant certaines fonctionnalités promises de fonctionner correctement. Désormais, le lancement serait désormais prévu pour septembre 2026, probablement en même temps qu’iOS 27.
Selon les informations disponibles, ce hub serait déjà finalisé sur le plan matériel, mais Apple ne souhaite pas le commercialiser sans la nouvelle version de Siri. L’appareil se présenterait comme une sorte d’iPad compact avec un écran carré de 7 pouces. Il pourrait être fixé au mur ou placé sur une base avec haut-parleur. Il serait aussi doté de la reconnaissance faciale via une caméra intégrée, la détection de présence dans la pièce et le contenu personnalisé pour chaque membre du foyer.
L’appareil servirait de centre de contrôle de la maison connectée, permettant de piloter les accessoires compatibles, passer des appels ou consulter certaines applications comme Calendrier ou Rappels. Le concept se rapprocherait de celui d’un Amazon Echo Show, un écran connecté associé à un assistant vocal.
Le hub ne disposerait pas de son propre App Store, mais il exécuterait plusieurs applications Apple. L’interface utiliserait des icônes rondes similaires à celles de l’Apple Watch, et fonctionnerait avec une version adaptée de tvOS 27.
Le retard de Siri pourrait aussi affecter d’autres produits. Selon Mark Gurman, Apple disposerait déjà d’une nouvelle Apple TV 4K et d’un HomePod mis à jour, mais ces appareils seraient eux aussi liés aux nouvelles fonctions d’intelligence artificielle. La future Apple TV devrait intégrer une puce A17 Pro, ainsi qu'une puce réseau N1 développée par Apple.
De son côté, le prochain HomePod mini pourrait adopter une nouvelle puce issue de l’Apple Watch, ainsi qu’une version améliorée de la technologie UWB. L’Apple TV 4K actuelle remonte à 2022, tandis que le HomePod mini n’a pas été renouvelé depuis 2020.
Décidément, Siri —pièce maîtresse de la stratégie Apple Intelligence— ne semble toujours pas prêt presque deux ans après sa présentation (lors de la WWDC en juin 2024). Ce report met aussi en lumière le retard d’Apple dans la course aux assistants intelligents. Alors que Google, Amazon et même Microsoft ont déjà largement intégré l’IA générative dans leurs produits, Siri peine toujours à évoluer. Si Apple préfère attendre que la technologie soit parfaitement au point avant de lancer ses produits, cette prudence pourrait aussi laisser le champ libre à la concurrence dans le domaine stratégique de la maison connectée.
Pas de hub domotique en vue....
Le très attendu hub domotique est censé reposer sur les nouvelles capacités d’intelligence artificielle d’Apple. Initialement, il devait être lancé au printemps 2025. Mais la version intelligente de Siri étant loin d'être prêtre, le produit a été repoussé au printemps 2026. Mais il semble qu'il va falloir attendre encore quelques mois...
En effet, la stratégie reposait alors sur une sortie simultanée avec iOS 26.4, qui devait introduire la nouvelle génération de Siri. Or cette dernière n’est toujours pas intégrée à la dernière bêta d’iOS 26.4. Apple rencontrerait notamment des problèmes de précision et de fiabilité, empêchant certaines fonctionnalités promises de fonctionner correctement. Désormais, le lancement serait désormais prévu pour septembre 2026, probablement en même temps qu’iOS 27.
Qu'attendre de ce hub domotique ?
Selon les informations disponibles, ce hub serait déjà finalisé sur le plan matériel, mais Apple ne souhaite pas le commercialiser sans la nouvelle version de Siri. L’appareil se présenterait comme une sorte d’iPad compact avec un écran carré de 7 pouces. Il pourrait être fixé au mur ou placé sur une base avec haut-parleur. Il serait aussi doté de la reconnaissance faciale via une caméra intégrée, la détection de présence dans la pièce et le contenu personnalisé pour chaque membre du foyer.
L’appareil servirait de centre de contrôle de la maison connectée, permettant de piloter les accessoires compatibles, passer des appels ou consulter certaines applications comme Calendrier ou Rappels. Le concept se rapprocherait de celui d’un Amazon Echo Show, un écran connecté associé à un assistant vocal.
Le hub ne disposerait pas de son propre App Store, mais il exécuterait plusieurs applications Apple. L’interface utiliserait des icônes rondes similaires à celles de l’Apple Watch, et fonctionnerait avec une version adaptée de tvOS 27.
Apple TV et HomePod également concernés
Le retard de Siri pourrait aussi affecter d’autres produits. Selon Mark Gurman, Apple disposerait déjà d’une nouvelle Apple TV 4K et d’un HomePod mis à jour, mais ces appareils seraient eux aussi liés aux nouvelles fonctions d’intelligence artificielle. La future Apple TV devrait intégrer une puce A17 Pro, ainsi qu'une puce réseau N1 développée par Apple.
De son côté, le prochain HomePod mini pourrait adopter une nouvelle puce issue de l’Apple Watch, ainsi qu’une version améliorée de la technologie UWB. L’Apple TV 4K actuelle remonte à 2022, tandis que le HomePod mini n’a pas été renouvelé depuis 2020.
Qu'en penser ?
Décidément, Siri —pièce maîtresse de la stratégie Apple Intelligence— ne semble toujours pas prêt presque deux ans après sa présentation (lors de la WWDC en juin 2024). Ce report met aussi en lumière le retard d’Apple dans la course aux assistants intelligents. Alors que Google, Amazon et même Microsoft ont déjà largement intégré l’IA générative dans leurs produits, Siri peine toujours à évoluer. Si Apple préfère attendre que la technologie soit parfaitement au point avant de lancer ses produits, cette prudence pourrait aussi laisser le champ libre à la concurrence dans le domaine stratégique de la maison connectée.