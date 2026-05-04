Les Oscars ferment la porte aux acteurs et scénarios générés par IA
Par Laurence - Publié le
L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’organisation derrière les Oscars, vient de durcir ses règles face à l’essor de l’intelligence artificielle générative dans le cinéma. Désormais, les acteurs créés par IA et les scénarios non écrits par des humains ne pourront plus prétendre aux prestigieuses récompenses hollywoodiennes.
Dans les nouvelles règles publiées vendredi, l’Academy précise que seules les performances
Même logique du côté des scénarios. Les textes devront désormais être
Cette décision intervient alors que les outils de génération vidéo connaissent une accélération spectaculaire. Plusieurs projets commencent déjà à tester des acteurs virtuels ou des clones numériques capables d’imiter des célébrités disparues ou vieillissantes.
Un film indépendant utilisant une version générée par IA de Val Kilmer serait notamment en préparation. Parallèlement, la fausse actrice IA Tilly Norwood multiplie les apparitions médiatiques. L’arrivée de modèles vidéo toujours plus réalistes inquiète une partie de l’industrie, certains réalisateurs évoquant même une transformation radicale du métier.
L’intelligence artificielle avait déjà été au cœur des grandes grèves des scénaristes et acteurs à Hollywood en 2023. Les syndicats craignaient notamment la reproduction numérique des acteurs sans contrôle, l’utilisation d’IA pour générer des scripts, ou encore la disparition progressive de certains métiers créatifs.
Les nouvelles règles des Oscars apparaissent donc comme une manière pour Hollywood de réaffirmer officiellement la valeur du travail humain dans la création artistique.
Le phénomène ne touche d’ailleurs plus uniquement Hollywood. Dans l’édition, plusieurs auteurs et organisations commencent également à exclure les œuvres générées par IA des prix littéraires.
Un éditeur a récemment retiré un roman soupçonné d’avoir été largement produit par intelligence artificielle. L’ensemble du secteur culturel tente désormais de définir une frontière entre outil d’assistance créative et remplacement pur et simple des artistes.
Avec ces nouvelles règles, les Oscars envoient un signal très clair : l’intelligence artificielle peut assister la création, mais elle ne doit pas devenir l’auteur ou l’interprète principal d’une œuvre récompensée.
Cette position illustre aussi le malaise grandissant d’Hollywood face à des technologies capables de produire images, voix, visages et scénarios de plus en plus crédibles. Car derrière le débat technique, c’est surtout une question fondamentale qui se joue : à partir de quel moment une œuvre cesse-t-elle d’être véritablement humaine ?
Hollywood fixe une limite à l’IA générative
Dans les nouvelles règles publiées vendredi, l’Academy précise que seules les performances
réalisées de manière démontrable par des humains avec leur consentementpourront être éligibles aux Oscars. Autrement dit : un acteur entièrement généré par intelligence artificielle ne pourra pas concourir.
Même logique du côté des scénarios. Les textes devront désormais être
écrits par des humainspour être pris en compte dans les catégories d’écriture. L’Academy se réserve également le droit de demander davantage d’informations sur l’utilisation de l’IA dans une production ainsi que sur la part réelle de création humaine.
Une réaction à l’explosion des IA vidéo
Cette décision intervient alors que les outils de génération vidéo connaissent une accélération spectaculaire. Plusieurs projets commencent déjà à tester des acteurs virtuels ou des clones numériques capables d’imiter des célébrités disparues ou vieillissantes.
Un film indépendant utilisant une version générée par IA de Val Kilmer serait notamment en préparation. Parallèlement, la fausse actrice IA Tilly Norwood multiplie les apparitions médiatiques. L’arrivée de modèles vidéo toujours plus réalistes inquiète une partie de l’industrie, certains réalisateurs évoquant même une transformation radicale du métier.
Le traumatisme des grèves de 2023
L’intelligence artificielle avait déjà été au cœur des grandes grèves des scénaristes et acteurs à Hollywood en 2023. Les syndicats craignaient notamment la reproduction numérique des acteurs sans contrôle, l’utilisation d’IA pour générer des scripts, ou encore la disparition progressive de certains métiers créatifs.
Les nouvelles règles des Oscars apparaissent donc comme une manière pour Hollywood de réaffirmer officiellement la valeur du travail humain dans la création artistique.
Le phénomène ne touche d’ailleurs plus uniquement Hollywood. Dans l’édition, plusieurs auteurs et organisations commencent également à exclure les œuvres générées par IA des prix littéraires.
Un éditeur a récemment retiré un roman soupçonné d’avoir été largement produit par intelligence artificielle. L’ensemble du secteur culturel tente désormais de définir une frontière entre outil d’assistance créative et remplacement pur et simple des artistes.
Qu'en penser ?
Avec ces nouvelles règles, les Oscars envoient un signal très clair : l’intelligence artificielle peut assister la création, mais elle ne doit pas devenir l’auteur ou l’interprète principal d’une œuvre récompensée.
Cette position illustre aussi le malaise grandissant d’Hollywood face à des technologies capables de produire images, voix, visages et scénarios de plus en plus crédibles. Car derrière le débat technique, c’est surtout une question fondamentale qui se joue : à partir de quel moment une œuvre cesse-t-elle d’être véritablement humaine ?