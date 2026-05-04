Les Oscars ferment la porte aux acteurs et scénarios générés par IA

Qu'en penser ?



Avec ces nouvelles règles, les Oscars envoient un signal très clair : l’intelligence artificielle peut assister la création, mais elle ne doit pas devenir l’auteur ou l’interprète principal d’une œuvre récompensée.



Cette position illustre aussi le malaise grandissant d’Hollywood face à des technologies capables de produire images, voix, visages et scénarios de plus en plus crédibles. Car derrière le débat technique, c’est surtout une question fondamentale qui se joue : à partir de quel moment une œuvre cesse-t-elle d’être véritablement humaine ?