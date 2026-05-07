Le premier film réalisé par John Travolta arrive sur Apple TV !
Par Laurence - Publié le
Apple vient de dévoiler la bande-annonce de Propeller One-Way Night Coach, le prochain film original de Apple TV. Particularité du projet : il s’agit du tout premier long-métrage réalisé par John Travolta, qui signe également le scénario, la narration et la production du film.
Le film est adapté du livre éponyme publié par John Travolta en 1997. L’acteur y raconte une aventure aérienne située durant l’âge d’or de l’aviation américaine, avec une forte dimension familiale et nostalgique. Dans cette première réalisation, Travolta passe surtout derrière la caméra, même s’il apparaît brièvement dans la bande-annonce.
Le film suit Jeff, un jeune passionné d’aviation interprété par Clark Shotwell, qui traverse les États-Unis avec sa mère en direction d’Hollywood. Le voyage se déroule à bord d’un avion et transforme un simple trajet en expérience initiatique. Bref, un voyage à travers l’Amérique dans les airs ! Selon la Pomme, le film mêle escales inattendues, passagers hauts en couleur, hôtesses de l’air charismatiques, et découverte du monde fascinant des vols long courrier des années 60.
La bande-annonce mise clairement sur la nostalgie et le voyage tout en surfant sur une esthétique rétro de l’aviation classique. La bande-annonce ne semble presque montrer aucun véritable conflit dramatique. Notons qu'Ella Bleu Travolta — la propre fille de John Travolta — fait également partie du casting.
Apple présente d’ailleurs le projet comme
Propeller One-Way Night Coach sera présenté au Festival de Cannes 2026 avant son arrivée sur Apple TV. Le film sera disponible à partir du 29 mai sur la plateforme de streaming. Avec ce nouveau projet, Apple poursuit sa stratégie autour du cinéma d’auteur et des productions prestigieuses. Ces dernières années, Apple TV a multiplié les collaborations avec Martin Scorsese, Ridley Scott, Alfonso Cuarón, ou encore Steven Spielberg. L’arrivée de John Travolta comme réalisateur ajoute une nouvelle figure hollywoodienne à cette liste.
Avec Propeller One-Way Night Coach, John Travolta semble vouloir proposer un film beaucoup plus intime et personnel que les productions auxquelles il nous a habitués. Et même si le projet paraît volontairement simple et contemplatif, Apple TV continue surtout de démontrer sa volonté de miser sur des œuvres originales capables de se distinguer dans un paysage du streaming de plus en plus saturé.
Un projet très personnel pour John Travolta
Le film est adapté du livre éponyme publié par John Travolta en 1997. L’acteur y raconte une aventure aérienne située durant l’âge d’or de l’aviation américaine, avec une forte dimension familiale et nostalgique. Dans cette première réalisation, Travolta passe surtout derrière la caméra, même s’il apparaît brièvement dans la bande-annonce.
Le film suit Jeff, un jeune passionné d’aviation interprété par Clark Shotwell, qui traverse les États-Unis avec sa mère en direction d’Hollywood. Le voyage se déroule à bord d’un avion et transforme un simple trajet en expérience initiatique. Bref, un voyage à travers l’Amérique dans les airs ! Selon la Pomme, le film mêle escales inattendues, passagers hauts en couleur, hôtesses de l’air charismatiques, et découverte du monde fascinant des vols long courrier des années 60.
Une ambiance très douce et familiale
La bande-annonce mise clairement sur la nostalgie et le voyage tout en surfant sur une esthétique rétro de l’aviation classique. La bande-annonce ne semble presque montrer aucun véritable conflit dramatique. Notons qu'Ella Bleu Travolta — la propre fille de John Travolta — fait également partie du casting.
Apple présente d’ailleurs le projet comme
un film pour tous les âges. L’ensemble évoque davantage une parenthèse contemplative et chaleureuse qu’un blockbuster traditionnel.
Apple continue de renforcer son catalogue cinéma
Propeller One-Way Night Coach sera présenté au Festival de Cannes 2026 avant son arrivée sur Apple TV. Le film sera disponible à partir du 29 mai sur la plateforme de streaming. Avec ce nouveau projet, Apple poursuit sa stratégie autour du cinéma d’auteur et des productions prestigieuses. Ces dernières années, Apple TV a multiplié les collaborations avec Martin Scorsese, Ridley Scott, Alfonso Cuarón, ou encore Steven Spielberg. L’arrivée de John Travolta comme réalisateur ajoute une nouvelle figure hollywoodienne à cette liste.
Qu'en penser ?
Avec Propeller One-Way Night Coach, John Travolta semble vouloir proposer un film beaucoup plus intime et personnel que les productions auxquelles il nous a habitués. Et même si le projet paraît volontairement simple et contemplatif, Apple TV continue surtout de démontrer sa volonté de miser sur des œuvres originales capables de se distinguer dans un paysage du streaming de plus en plus saturé.