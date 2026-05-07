Le premier film réalisé par John Travolta arrive sur Apple TV !

Qu'en penser ?



Avec Propeller One-Way Night Coach, John Travolta semble vouloir proposer un film beaucoup plus intime et personnel que les productions auxquelles il nous a habitués. Et même si le projet paraît volontairement simple et contemplatif, Apple TV continue surtout de démontrer sa volonté de miser sur des œuvres originales capables de se distinguer dans un paysage du streaming de plus en plus saturé.