John Ternus a aussi de gros projets pour Apple TV
Par Laurence - Publié le
Avec l’arrivée de John Ternus à la tête d’Apple, de nombreuses questions se posent sur l’avenir des services, et notamment d'Apple TV. Bonne nouvelle : le futur CEO aime aussi le petit écran et aurait même des ambitions bien plus élevées pour la plateforme de streaming.
À la tête de l’ingénierie des produits Apple pendant des années, John Ternus est un ingénieur hardware dans la plus pure tradition. Sera-t-il alors tourné uniquement vers le matériel. Voilà qui inquiètent certains à Hollywood, où l’on s’interroge régulièrement sur la stratégie d’Apple dans le streaming ?
Mais selon plusieurs sources proches du dossier, le futur CEO serait loin d’être désintéressé par Apple TV. Bien au contraire, il suivrait activement les contenus de la plateforme et souhaiterait même renforcer sa compétitivité.
D’après Deadline, John Ternus aurait une vision claire : faire d’Apple TV un acteur plus solide face aux géants du secteur comme Netflix, Disney+ ou encore HBO Max. Cela pourrait passer par une augmentation des budgets, davantage de productions ou encore une stratégie plus offensive sur les contenus.
Aujourd’hui, Apple TV jouit d’une excellente réputation au niveau qualitatif, mais reste un acteur de niche en volume et en audience. Parmi les indices de cette ambition, l’intérêt personnel de John Ternus pour certains contenus n’est pas anodin.
Grand amateur de sport automobile, il a notamment assisté à des événements liés à la Formule 1, un domaine dans lequel Apple investit de plus en plus. La firme a d’ailleurs signé un accord de diffusion sur cinq ans pour la Formule 1 aux États-Unis, renforçant son positionnement sur le sport premium — un levier stratégique pour attirer de nouveaux abonnés.
Malgré des succès critiques et quelques séries remarquées — comme Monarch: Legacy of Monsters — Apple TV peine encore à s’imposer dans les classements d’audience.
Apple ne communique d’ailleurs pas ses chiffres d’abonnés, et la plateforme apparaît rarement dans les données de référence comme celles de Nielsen. Un contraste avec ses concurrents, qui dominent largement le marché en volume.
L’arrivée de John Ternus pourrait marquer un tournant. Sans renier l’ADN d’Apple TV — des contenus premium, soigneusement sélectionnés — la plateforme pourrait entrer dans une nouvelle phase, plus ambitieuse et plus visible. Dans un marché du streaming ultra concurrentiel, Apple semble prêt à muscler son jeu. Et cette fois, ce n’est peut-être plus seulement une question d’image, mais bien de parts de marché. Après si John Ternus veut allier l'utile à l'agréable : il peut aussi nous proposer une nouvelle Apple TV ?
Un patron du hardware fan au streaming
À la tête de l’ingénierie des produits Apple pendant des années, John Ternus est un ingénieur hardware dans la plus pure tradition. Sera-t-il alors tourné uniquement vers le matériel. Voilà qui inquiètent certains à Hollywood, où l’on s’interroge régulièrement sur la stratégie d’Apple dans le streaming ?
Mais selon plusieurs sources proches du dossier, le futur CEO serait loin d’être désintéressé par Apple TV. Bien au contraire, il suivrait activement les contenus de la plateforme et souhaiterait même renforcer sa compétitivité.
Apple TV prêt à changer de dimension ?
D’après Deadline, John Ternus aurait une vision claire : faire d’Apple TV un acteur plus solide face aux géants du secteur comme Netflix, Disney+ ou encore HBO Max. Cela pourrait passer par une augmentation des budgets, davantage de productions ou encore une stratégie plus offensive sur les contenus.
Aujourd’hui, Apple TV jouit d’une excellente réputation au niveau qualitatif, mais reste un acteur de niche en volume et en audience. Parmi les indices de cette ambition, l’intérêt personnel de John Ternus pour certains contenus n’est pas anodin.
Grand amateur de sport automobile, il a notamment assisté à des événements liés à la Formule 1, un domaine dans lequel Apple investit de plus en plus. La firme a d’ailleurs signé un accord de diffusion sur cinq ans pour la Formule 1 aux États-Unis, renforçant son positionnement sur le sport premium — un levier stratégique pour attirer de nouveaux abonnés.
Un service encore discret face à la concurrence
Malgré des succès critiques et quelques séries remarquées — comme Monarch: Legacy of Monsters — Apple TV peine encore à s’imposer dans les classements d’audience.
Apple ne communique d’ailleurs pas ses chiffres d’abonnés, et la plateforme apparaît rarement dans les données de référence comme celles de Nielsen. Un contraste avec ses concurrents, qui dominent largement le marché en volume.
Qu'en penser ?
L’arrivée de John Ternus pourrait marquer un tournant. Sans renier l’ADN d’Apple TV — des contenus premium, soigneusement sélectionnés — la plateforme pourrait entrer dans une nouvelle phase, plus ambitieuse et plus visible. Dans un marché du streaming ultra concurrentiel, Apple semble prêt à muscler son jeu. Et cette fois, ce n’est peut-être plus seulement une question d’image, mais bien de parts de marché. Après si John Ternus veut allier l'utile à l'agréable : il peut aussi nous proposer une nouvelle Apple TV ?