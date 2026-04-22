John Ternus a aussi de gros projets pour Apple TV

Qu'en penser ?



L’arrivée de John Ternus pourrait marquer un tournant. Sans renier l’ADN d’Apple TV — des contenus premium, soigneusement sélectionnés — la plateforme pourrait entrer dans une nouvelle phase, plus ambitieuse et plus visible. Dans un marché du streaming ultra concurrentiel, Apple semble prêt à muscler son jeu. Et cette fois, ce n’est peut-être plus seulement une question d’image, mais bien de parts de marché. Après si John Ternus veut allier l'utile à l'agréable : il peut aussi nous proposer une nouvelle Apple TV ?