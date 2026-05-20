Apple veut diffuser la F1 partout dans le monde, mais ça bloque !

Sky verrouille déjà les droits F1 au Royaume-Uni et en Italie

Apple veut clairement aller au-delà des États-Unis

Apple contribue paradoxalement à faire grimper les prix

Qu'en penser ?



Le renouvellement des droits F1 par Sky montre surtout une chose : la guerre du streaming sportif entre les géants technologiques est en train d’entrer dans une nouvelle phase. Et pour Apple, obtenir les droits américains n’était probablement que la partie la plus simple.



Car désormais, la firme devra convaincre chaque marché individuellement face à des diffuseurs historiques prêts à payer très cher pour conserver l’une des compétitions sportives les plus convoitées au monde.

SelonLe tout pour un montant colossal estimé à environ un milliard de livres sterling. Le plus important dans cette annonce, c’est surtout que le contrat britannique a été renouvelé plusieurs années avant son expiration initialement prévue en 2029.Apparemment, Sky a voulu sécuriser très tôt l’un des marchés les plus stratégiques de la F1 avant qu’Apple ou d’autres plateformes ne puissent tenter une offensive.Depuis plusieurs mois,. La firme investit déjà énormément dans le sport avec son futur film F1 produit avec, ses partenariats marketing, et surtout ses droits de diffusion américains.Lors du Grand Prix de Miami plus tôt ce mois-ci, Eddy Cue, patron des services chez Apple, avait d’ailleurs expliqué que l’objectif était clairement d’étendre progressivement cette stratégie à d’autres régions du monde.Mais le problème est structurel car. Contrairement à certaines plateformes sportives globales, la F1 fonctionne avec des accords négociés marché par marché.Chaque pays peut donc avoir son propre diffuseur, ses propres plateformes, et ses propres contrats longue durée. Cela signifie qu’Apple peut parfaitement posséder les droits aux États-Unis, et ce, sans avoir automatiquement accès au Royaume-Uni, à l’Italie, à la France, ou à l’Allemagne. Et comme les contrats F1 sont généralement signés sur plusieurs années,Depuis quelques années, la popularité mondiale de la Formule 1 explose grâce à Netflix et Drive to Survive, aux réseaux sociaux, au marché américain, mais aussi à l’arrivée de nouveaux géants technologiques dans les négociations médias.. Les diffuseurs historiques comme Sky cherchent donc désormais à protéger leurs positions très agressivement avant qu’Apple, Amazon ou Netflix ne tentent de récupérer ces compétitions premium.Ces dernières années, la firme a fortement renforcé sa stratégie sport sur Apple TV avec, et plusieurs documentaires sportifs majeurs.: audience mondiale, énorme potentiel publicitaire, et forte attractivité auprès d’un public premium très compatible avec l’image d’Apple.