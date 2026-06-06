Les 5 astuces qui boostent votre Apple TV !
Par Nicolas Sabatier - Publié le
L'Apple TV est peut-être le produit Apple le plus sous-estimé de la gamme. Pourtant, il cache quelques fonctionnalités bien pratiques que la plupart des utilisateurs ignorent. En voici cinq qui changent vraiment la vie du salon.
Impossible pour moi de regarder la télévision sur autre chose que l’Apple TV. Quand je vois les interfaces avec lesquelles les télévisions sont livrées, je ne comprends pas qu’on puisse supporter cela. L’Apple TV n’est pas parfait mais il est bien meilleur que la concurrence. Voici quelques astuces bien pratiques pour l’exploiter au mieux.
Apple a intégré dans l’Apple TV depuis quelque temps une recherche de films et de séries associée à Siri. Malheureusement, cela fonctionne assez mal.
Je vous conseille d’utiliser JustWatch, une plateforme et une application gratuites (disponible sur tvOS, iOS et en ligne) qui recense tous les contenus disponibles sur vos plateformes d'abonnement.
Le principe est simple : vous renseignez une fois les services auxquels vous êtes abonné, et JustWatch vous dit immédiatement où regarder n'importe quel film ou série. Non seulement l’application vous indique où regarder le film ou la série recherché(e), mais elle indique aussi si c’est disponible en streaming, à l’achat ou en location, avec le prix le cas échéant. Autre avantage appréciable : si vous êtes en panne d'idées, l'application propose des recommandations personnalisées en fonction de vos visionnages.
Depuis une mise à jour récente de tvOS, il est possible de passer des appels FaceTime directement sur votre Apple TV, et donc sur votre grand écran. La manipulation est un peu particulière : vous avez besoin d'un iPhone ou d'un iPad tournant sous une version récente d'iOS.
Voici comment faire. Lancez FaceTime sur Apple TV et sélectionnez votre nom. Posez votre iPhone ou iPad de façon à ce que sa caméra arrière soit orientée vers vous. Votre Apple TV utilise alors la caméra de l'appareil mobile comme webcam.
C'est la solution idéale pour les appels en famille sur un grand écran, sans avoir à jongler avec un ordinateur ou à tenir votre téléphone à bout de bras. La qualité vidéo, grâce à la caméra arrière de l'iPhone, est nettement meilleure qu'avec une webcam classique.
Si vous accumulez les applications sur votre Apple TV sans jamais faire le ménage, sachez que tvOS a simplifié la suppression depuis la version 17. Maintenez appuyé le bouton de sélection sur n'importe quelle icône d'application : un menu contextuel apparaît avec l'option de suppression directement accessible. C'est bien plus rapide qu'avant.
Pour ceux qui veulent faire le ménage en voyant d'un coup ce qui prend le plus de place, il existe une autre méthode. Direction Réglages > Général > Gérer le stockage. La liste des applications y est triée par taille, ce qui est bien pratique pour repérer rapidement celles qui prennent de la place sur le disque de votre Apple TV.
La plupart des télévisions (et des moniteurs, à part ceux d’Apple) ne sont pas bien calibrés au niveau des couleurs et du contraste. C’est pourquoi Apple a intégré une fonctionnalité de balance des couleurs qui permet d'ajuster avec précision l'image transmise à votre téléviseur, en créant un profil colorimétrique personnalisé.
Il y a deux prérequis : posséder un iPhone avec Face ID (modèle à encoche ou Dynamic Island) et régler votre téléviseur sur son profil colorimétrique de référence (souvent appelé Standard ou Cinéma) avant de commencer. Une fois prêt, déverrouillez votre iPhone à proximité de l'Apple TV, puis rendez-vous dans : Réglages > Vidéo et audio > Équilibre des couleurs
Une notification apparaît sur votre iPhone. Suivez les instructions affichées à l'écran : tournez votre téléphone de façon que la caméra frontale pointe vers la télévision, puis approchez-le pour qu'il remplisse le cadre affiché. L'Apple TV diffuse alors une série de couleurs et de températures de blanc que les capteurs Face ID analysent. L'opération ne prend que quelques secondes. Le résultat est un profil sur mesure qui rend les couleurs à l'écran bien plus fidèles à la réalité.
L'Apple TV permet de bloquer l'accès aux contenus dépassant une certaine limite d'âge, grâce à un code PIN. C'est une bonne option pour les familles, même si elle a une limite notable : elle ne s'applique qu'aux contenus achetés ou loués via l'Apple TV Store (anciennement iTunes Store). Netflix, Disney+ ou Prime Video ne sont pas concernés et disposent de leurs propres contrôles parentaux. Pour activer la fonctionnalité, allez dans : Réglages > Général > Restrictions.
Activez les restrictions, choisissez un code PIN, puis faites défiler jusqu'à Contenu autorisé. Vous pouvez y définir les limites de classification pour la musique, les podcasts, les films et les séries. Il est aussi possible de désactiver le jeu multijoueur, l'enregistrement d'écran et d'autres fonctionnalités.
Tout contenu dépassant le seuil que vous avez défini demandera la saisie du PIN avant de pouvoir être lancé.
Et vous, quelle astuce pour votre Apple TV utilisez-vous le plus souvent ?
Impossible pour moi de regarder la télévision sur autre chose que l’Apple TV. Quand je vois les interfaces avec lesquelles les télévisions sont livrées, je ne comprends pas qu’on puisse supporter cela. L’Apple TV n’est pas parfait mais il est bien meilleur que la concurrence. Voici quelques astuces bien pratiques pour l’exploiter au mieux.
JustWatch au lieu de Siri
Apple a intégré dans l’Apple TV depuis quelque temps une recherche de films et de séries associée à Siri. Malheureusement, cela fonctionne assez mal.
Je vous conseille d’utiliser JustWatch, une plateforme et une application gratuites (disponible sur tvOS, iOS et en ligne) qui recense tous les contenus disponibles sur vos plateformes d'abonnement.
Le principe est simple : vous renseignez une fois les services auxquels vous êtes abonné, et JustWatch vous dit immédiatement où regarder n'importe quel film ou série. Non seulement l’application vous indique où regarder le film ou la série recherché(e), mais elle indique aussi si c’est disponible en streaming, à l’achat ou en location, avec le prix le cas échéant. Autre avantage appréciable : si vous êtes en panne d'idées, l'application propose des recommandations personnalisées en fonction de vos visionnages.
Faire un FaceTime sur sa télé
Depuis une mise à jour récente de tvOS, il est possible de passer des appels FaceTime directement sur votre Apple TV, et donc sur votre grand écran. La manipulation est un peu particulière : vous avez besoin d'un iPhone ou d'un iPad tournant sous une version récente d'iOS.
Voici comment faire. Lancez FaceTime sur Apple TV et sélectionnez votre nom. Posez votre iPhone ou iPad de façon à ce que sa caméra arrière soit orientée vers vous. Votre Apple TV utilise alors la caméra de l'appareil mobile comme webcam.
C'est la solution idéale pour les appels en famille sur un grand écran, sans avoir à jongler avec un ordinateur ou à tenir votre téléphone à bout de bras. La qualité vidéo, grâce à la caméra arrière de l'iPhone, est nettement meilleure qu'avec une webcam classique.
Supprimez facilement vos applications
Si vous accumulez les applications sur votre Apple TV sans jamais faire le ménage, sachez que tvOS a simplifié la suppression depuis la version 17. Maintenez appuyé le bouton de sélection sur n'importe quelle icône d'application : un menu contextuel apparaît avec l'option de suppression directement accessible. C'est bien plus rapide qu'avant.
Pour ceux qui veulent faire le ménage en voyant d'un coup ce qui prend le plus de place, il existe une autre méthode. Direction Réglages > Général > Gérer le stockage. La liste des applications y est triée par taille, ce qui est bien pratique pour repérer rapidement celles qui prennent de la place sur le disque de votre Apple TV.
Calibrez les couleurs de votre TV avec votre iPhone
La plupart des télévisions (et des moniteurs, à part ceux d’Apple) ne sont pas bien calibrés au niveau des couleurs et du contraste. C’est pourquoi Apple a intégré une fonctionnalité de balance des couleurs qui permet d'ajuster avec précision l'image transmise à votre téléviseur, en créant un profil colorimétrique personnalisé.
Il y a deux prérequis : posséder un iPhone avec Face ID (modèle à encoche ou Dynamic Island) et régler votre téléviseur sur son profil colorimétrique de référence (souvent appelé Standard ou Cinéma) avant de commencer. Une fois prêt, déverrouillez votre iPhone à proximité de l'Apple TV, puis rendez-vous dans : Réglages > Vidéo et audio > Équilibre des couleurs
Une notification apparaît sur votre iPhone. Suivez les instructions affichées à l'écran : tournez votre téléphone de façon que la caméra frontale pointe vers la télévision, puis approchez-le pour qu'il remplisse le cadre affiché. L'Apple TV diffuse alors une série de couleurs et de températures de blanc que les capteurs Face ID analysent. L'opération ne prend que quelques secondes. Le résultat est un profil sur mesure qui rend les couleurs à l'écran bien plus fidèles à la réalité.
Protégez vos enfants avec un code PIN
L'Apple TV permet de bloquer l'accès aux contenus dépassant une certaine limite d'âge, grâce à un code PIN. C'est une bonne option pour les familles, même si elle a une limite notable : elle ne s'applique qu'aux contenus achetés ou loués via l'Apple TV Store (anciennement iTunes Store). Netflix, Disney+ ou Prime Video ne sont pas concernés et disposent de leurs propres contrôles parentaux. Pour activer la fonctionnalité, allez dans : Réglages > Général > Restrictions.
Activez les restrictions, choisissez un code PIN, puis faites défiler jusqu'à Contenu autorisé. Vous pouvez y définir les limites de classification pour la musique, les podcasts, les films et les séries. Il est aussi possible de désactiver le jeu multijoueur, l'enregistrement d'écran et d'autres fonctionnalités.
Tout contenu dépassant le seuil que vous avez défini demandera la saisie du PIN avant de pouvoir être lancé.
Et vous, quelle astuce pour votre Apple TV utilisez-vous le plus souvent ?