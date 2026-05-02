L’app Mac du jour : ScrollPods pour faire défiler avec la tête
Par Nicolas Sabatier - Publié le - Brève
Vous avez la flemme de scroller avec votre souris ? Vous voulez un moyen plus simple ? ScrollPods est fait pour vous !
ScrollPods était au départ une application qui voulait simplement exploiter les accéléromètres des AirPods. Mais au final, c’est devenu quelque chose de bien plus important. En effet, ScrollPods vous permet de faire défiler n’importe quelle page de votre Mac juste en inclinant la tête.
Ainsi, vous pouvez lire des documents entiers sans toucher le clavier ou votre souris, uniquement en inclinant la tête vers le haut ou vers le bas.
On pourrait trouver ce genre d’application inutile. Cependant, ce serait oublier les nombreuses personnes souffrant d'un handicap qui ne peuvent pas forcément utiliser un clavier et une souris pendant une longue période.
Et pour ceux qui travaillent beaucoup sur ordinateur, le syndrome du canal carpien n’est jamais loin. Limiter l’utilisation du clavier et de la souris est toujours une bonne solution pour se préserver.
Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d’inverser le sens de défilement (incliner la tête vers le haut pour aller en haut du document).
Le développeur a ajouté le défilement horizontal, pratique pour les fichiers de type tableur. Bref, tout est ajustable, même si les réglages originels fonctionnent correctement.
ScrollPods est, pour l’instant, gratuit et ne prend que 3 Mo de place sur le disque dur. À noter que l’application n’est pas gourmande en ressources, demandant moins de 100 Mo de RAM. ScrollPods est compatible avec les AirPods (à partir de la troisième génération), les AirPods Pro, les AirPods Max ainsi que les Beats Fit Pro.
Défilement avec écouteurs
ScrollPods était au départ une application qui voulait simplement exploiter les accéléromètres des AirPods. Mais au final, c’est devenu quelque chose de bien plus important. En effet, ScrollPods vous permet de faire défiler n’importe quelle page de votre Mac juste en inclinant la tête.
Ainsi, vous pouvez lire des documents entiers sans toucher le clavier ou votre souris, uniquement en inclinant la tête vers le haut ou vers le bas.
Plus pratique qu’il n’y paraît
On pourrait trouver ce genre d’application inutile. Cependant, ce serait oublier les nombreuses personnes souffrant d'un handicap qui ne peuvent pas forcément utiliser un clavier et une souris pendant une longue période.
Et pour ceux qui travaillent beaucoup sur ordinateur, le syndrome du canal carpien n’est jamais loin. Limiter l’utilisation du clavier et de la souris est toujours une bonne solution pour se préserver.
Utilisation
Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d’inverser le sens de défilement (incliner la tête vers le haut pour aller en haut du document).
Le développeur a ajouté le défilement horizontal, pratique pour les fichiers de type tableur. Bref, tout est ajustable, même si les réglages originels fonctionnent correctement.
Gratuit !
ScrollPods est, pour l’instant, gratuit et ne prend que 3 Mo de place sur le disque dur. À noter que l’application n’est pas gourmande en ressources, demandant moins de 100 Mo de RAM. ScrollPods est compatible avec les AirPods (à partir de la troisième génération), les AirPods Pro, les AirPods Max ainsi que les Beats Fit Pro.