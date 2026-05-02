L’app Mac du jour : ScrollPods pour faire défiler avec la tête

ScrollPods Ahmed Mohamed Télécharger

Défilement avec écouteurs

Plus pratique qu’il n’y paraît

Utilisation

Gratuit !

ScrollPods Ahmed Mohamed Télécharger

ScrollPods était au départ une application qui voulait simplement exploiter les accéléromètres des AirPods. Mais au final, c’est devenu quelque chose de bien plus important. En effet,Ainsi, vous pouvez lire des documents entiers sans toucher le clavier ou votre souris, uniquement en inclinant la tête vers le haut ou vers le bas.On pourrait trouver ce genre d’application inutile. Cependant,Et pour ceux qui travaillent beaucoup sur ordinateur,. Limiter l’utilisation du clavier et de la souris est toujours une bonne solution pour se préserver.Si vous le souhaitez,(incliner la tête vers le haut pour aller en haut du document).Bref, tout est ajustable, même si les réglages originels fonctionnent correctement.À noter que l’application n’est pas gourmande en ressources, demandant moins de 100 Mo de RAM. ScrollPods est compatible avec les AirPods (à partir de la troisième génération), les AirPods Pro, les AirPods Max ainsi que les Beats Fit Pro.