Dock macOS : affichez l’heure, la date et organisez vos apps comme un pro

Calendrier dans le Dock affiche la date du jour.

L’heure dans le Dock

Dossier téléchargement

Organiser son Dock en mettant des espaces

defaults write com.apple.dock persistent-apps -array-add '{tile-data={}; tile-type="spacer-tile";}'

killall Dock

defaults write com.apple.dock persistent-apps -array-add '{"tile-type"="small-spacer-tile";}'

killall Dock

Garder dans le Dock, ouvrir avec la session et associer à un espace

Il suffit d’avoir l’application Calendrier dans le Dock. Pas besoin que l’application soit lancée : le simple fait que l’icône soit présente dans le Dock permet d’avoir le jour et la date affichée, mis à jour en temps réel.Pour cela, il faut aller dans les Réglages > Barre des menus > Options d’horloge. Vous pouvez alors choisir d’afficher la date, le jour de la semaine, une horloge au format numérique ou analogique., chaque demi-heure ou encore chaque quart d’heure, et cela avec la voix de votre choix.Comme avec l’application Calendrier,. Comme pour l’application Calendrier, pas besoin qu’elle soit lancée pour que l’icône affiche l’heure correctement.Avec ce satané notch qui ne sert à rien sur les MacBook Air et MacBook Pro,. Informations que vous pouvez, du coup, afficher dans le Dock…Cela vous permet de voir facilement les fichiers qui sont en train de se télécharger et de savoir instantanément s’ils ont fini d’être téléchargés.Le Dock peut être parfois un peu brouillon. En effet, ce n’est qu’une liste d’applications, ouvertes ou non, affichées en rang d'oignon sans distinction.Attention, pour cela il faut aller ouvrir le Terminal.Pour ajouter un espace, exécutez cette commande dans le terminal :Si vous voulez ajouter un autre espace, exécutez cette commande autant de fois que vous voulez d’espaces.Pour que cela prenne effet, il faut redémarrer le Dock avec cette commande dans le terminal :Si vous trouvez que les espaces sont trop grands, remplacez spacer-tile par small-spacer-tile et exécutez la commande suivante :Comme précédemment,Ensuite, il faut redémarrer le Dock avec cette commande :Vous pouvez ainsi les déplacer avec la souris en les glissant/déposant. De même, vous pouvez les enlever du Dock en les faisant glisser en dehors du Dock.Dites-le moi en commentaire si cela pourrait vous intéresser.Un petit rappel d’astuces relativement connues. En faisant un clic droit sur n’importe quelle application dans le Dock,en choisissant Garder dans le Dock.De même,en choisissant Ouvrir avec la session.Enfin, vous pouvez attribuer l’application à un espace spécifique en sélectionnant Attribuer à.