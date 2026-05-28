STRONG dévoile la LEAP NOVA, un stick Google TV 4K boosté par une puce IA dédiée
Par Vincent Lautier - Publié le
STRONG a donc présenté hier sa nouvelle LEAP NOVA, un petit stick Google TV 4K équipé d'un NPU maison qui upscale les contenus Full HD en quasi 4K en temps réel. Sous Android 14 avec Wi-Fi 6 et HDMI 2.1b, l'appareil est lancé à 74,99 euros chez Boulanger, Cdiscount et Conforama, avec une version "LEAP NOVA X" exclusive à Amazon à 69,99 euros.
La grande nouveauté de la LEAP NOVA, c'est cette unité de traitement neuronal de 4 TOPS embarquée dans le SoC. Concrètement, elle exécute deux algorithmes appelés AI Super Resolution 2 et AI Picture Quality, qui analysent chaque image pour reconstituer les détails manquants et améliorer textures, contrastes et couleurs. L'idée est de profiter du 4K de votre téléviseur même quand la source est en Full HD, ce qui arrive très souvent avec les services de streaming en formule de base ou avec les chaînes de replay. Pas besoin de régler quoi que ce soit, le traitement est automatique.
Sous le boîtier de moins de 10 cm, on trouve un Amlogic S905X5M-J (quatre cœurs Cortex-A55) accompagné d'un GPU Mali-G310 V2, 2 Go de RAM DDR4 et 32 Go de stockage interne en eMMC. Côté connectique, STRONG mise sur du Wi-Fi 6 double bande (2,4 ou 5 GHz), du Bluetooth 5.2 et une prise HDMI 2.1b avec CEC. Le HDMI 2.1b apporte aussi les fonctionnalités utiles aux joueurs comme le VRR, le QFT et l'ALLM, et le standard QMS pour des transitions sans écran noir entre 24 et 60 Hz. La compatibilité Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos est de la partie, tout comme Google Assistant et Google Cast.
La STRONG LEAP NOVA est disponible dès aujourd'hui chez Boulanger, Cdiscount et Conforama à 74,99 euros avec une garantie de 2 ans. La marque a aussi prévu une version exclusive Amazon vendue sous le nom
C'est étonnant de voir un stick à moins de 70 euros embarquer un NPU dédié à l'IA, là où la concurrence préfère le réserver à des box plus chères. Si l'AI Super Resolution 2 tient ses promesses sur les contenus Full HD, la LEAP NOVA s'annonce comme une alternative très sérieuse aux Chromecast et Fire TV Stick du moment.
Un NPU dédié pour upscaler la vidéo en temps réel
La grande nouveauté de la LEAP NOVA, c'est cette unité de traitement neuronal de 4 TOPS embarquée dans le SoC. Concrètement, elle exécute deux algorithmes appelés AI Super Resolution 2 et AI Picture Quality, qui analysent chaque image pour reconstituer les détails manquants et améliorer textures, contrastes et couleurs. L'idée est de profiter du 4K de votre téléviseur même quand la source est en Full HD, ce qui arrive très souvent avec les services de streaming en formule de base ou avec les chaînes de replay. Pas besoin de régler quoi que ce soit, le traitement est automatique.
Une fiche technique solide pour 44 grammes
Sous le boîtier de moins de 10 cm, on trouve un Amlogic S905X5M-J (quatre cœurs Cortex-A55) accompagné d'un GPU Mali-G310 V2, 2 Go de RAM DDR4 et 32 Go de stockage interne en eMMC. Côté connectique, STRONG mise sur du Wi-Fi 6 double bande (2,4 ou 5 GHz), du Bluetooth 5.2 et une prise HDMI 2.1b avec CEC. Le HDMI 2.1b apporte aussi les fonctionnalités utiles aux joueurs comme le VRR, le QFT et l'ALLM, et le standard QMS pour des transitions sans écran noir entre 24 et 60 Hz. La compatibilité Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos est de la partie, tout comme Google Assistant et Google Cast.
Disponible en deux versions, dont une exclusivité Amazon
La STRONG LEAP NOVA est disponible dès aujourd'hui chez Boulanger, Cdiscount et Conforama à 74,99 euros avec une garantie de 2 ans. La marque a aussi prévu une version exclusive Amazon vendue sous le nom
LEAP NOVA Xà 69,99 euros, qui est en promo en ce moment à 60 euros. Bonne nouvelle, c'est strictement le même produit, seul l'emballage carton est plus minimaliste. Dans le pack, vous trouverez une télécommande avec micro pour le Hey Google, deux piles AAA, un câble USB-C et une alimentation 10W (5V/2A).
On en dit quoi ?
C'est étonnant de voir un stick à moins de 70 euros embarquer un NPU dédié à l'IA, là où la concurrence préfère le réserver à des box plus chères. Si l'AI Super Resolution 2 tient ses promesses sur les contenus Full HD, la LEAP NOVA s'annonce comme une alternative très sérieuse aux Chromecast et Fire TV Stick du moment.