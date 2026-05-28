Bientôt la fin d'Hollywood ? Amazon valide trois séries générées à l’IA

Amazon lance un fonds dédié aux créateurs utilisant l’IA

Punky Duck par Jorge Gutiérrez - Image Amazon MGM Studios

L’IA réduit brutalement les délais de production

Image Amazon MGM Studios

Amazon défend une vision “augmentée” de l’IA

Image Amazon MGM Studios

Une nouvelle révolution industrielle pour Hollywood

Qu’en penser ?



Le GenAI Creators’ Fund montre surtout que l’IA n’est plus un simple outil expérimental dans le cinéma. Elle devient progressivement une véritable infrastructure de production. Et même si Hollywood reste profondément divisé sur le sujet, les grands studios semblent désormais convaincus que l’IA jouera un rôle majeur dans la création audiovisuelle des prochaines années. La grande question n’est probablement plus de savoir si l’IA entrera dans le cinéma, mais jusqu’où elle ira.

Le studio américain a annoncé le lancement du, unL’objectif affiché par Amazon est clair : permettre aux créateurs de produire des séries et contenus beaucoup plus rapidement grâce aux nouveaux outils IA. Et les premiers résultats semblent déjà extrêmement rapides.: Punky Duck du réalisateur mexicain Jorge Gutiérrez, Diana Music Hunters d’Albie Hecht, et Cupcake & Friends produit par BuzzFeed Studios.Jorge Gutiérrez explique avoir commencé le projet le 7 mars, avant d’obtenir une validation officielle seulementUn contraste énorme avec les délais habituels de l’industrie. Selon lui, le développement d’un simple épisode pilote peut normalement prendre jusqu’à deux ans.Lecherche justement à exploiter l’un des principaux avantages de l’IA générative :Les nouveaux outils permettent notamment de générer rapidement des concepts visuels, des storyboards, des animations préliminaires, des designs, ou des éléments de préproduction. Amazon espère ainsi réduire les coûts, les délais, et la lourdeur du développement audiovisuel traditionnel.. Depuis deux ans, scénaristes, acteurs, artistes VFX et créateurs s’inquiètent énormément de l’arrivée de l’intelligence artificielle dans la production audiovisuelle. Les grandes grèves hollywoodiennes de 2023 avaient déjà placé l’IA au cœur des tensions entre studios et créateurs. Beaucoup craignent désormais une automatisation massive, une dévalorisation du travail créatif, ou un remplacement progressif de certains métiers.Du côté d’Amazon MGM Studios, le discours reste beaucoup plus optimiste. Albert Cheng, directeur des AI Studios chez Amazon MGM, affirme que l’IA ne supprimera pas forcément des emplois, mais pourrait au contraire permettre deL’idée est simple :. Et potentiellement créer davantage d’opportunités pour les créateurs.Le plus intéressant, c’est qu’Amazon reconnaît lui-même les dangers potentiels de cette technologie. Albert Cheng décrit notamment l’IA générative comme “addictive”. Le dirigeant appelle également les créateurs à. Selon lui, les artistes doivent continuer à garder un regard critique sur leur manière de créer.Ce programme illustre surtout une transformation beaucoup plus profonde de l’industrie audiovisuelle. Après la révolution du streaming, la production virtuelle, les écrans LED, ou les moteurs temps réel comme Unreal Engine,. Et contrairement aux précédentes évolutions techniques, l’IA touche directement l’écriture, le design, la voix, l’animation, ou même la réalisation.Le plus frappant reste probablement la vitesse à laquelle Amazon semble vouloir avancer. L’entreprise cherche clairement à. Car au-delà de la simple technologie, la bataille porte aussi sur les coûts de production, la rapidité de développement, et la capacité à produire énormément de contenus pour alimenter les plateformes de streaming.