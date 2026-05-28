Bientôt la fin d'Hollywood ? Amazon valide trois séries générées à l’IA
Par Laurence - Publié le
L’intelligence artificielle continue de transformer Hollywood. Cette fois, c’est Amazon MGM Studios qui passe à l’offensive avec un nouveau programme destiné à intégrer massivement l’IA générative dans la création de contenus audiovisuels.
Le studio américain a annoncé le lancement du GenAI Creators’ Fund, un nouveau fonds destiné à financer des projets exploitant des outils d’intelligence artificielle générative dans leur processus de production.L’objectif affiché par Amazon est clair : permettre aux créateurs de produire des séries et contenus beaucoup plus rapidement grâce aux nouveaux outils IA. Et les premiers résultats semblent déjà extrêmement rapides.
Amazon MGM a déjà donné son feu vert à trois nouvelles séries pour enfants : Punky Duck du réalisateur mexicain Jorge Gutiérrez, Diana Music Hunters d’Albie Hecht, et Cupcake & Friends produit par BuzzFeed Studios.
Le plus impressionnant reste surtout le délai de développement. Jorge Gutiérrez explique avoir commencé le projet le 7 mars, avant d’obtenir une validation officielle seulement quelques semaines plus tard. Un contraste énorme avec les délais habituels de l’industrie. Selon lui, le développement d’un simple épisode pilote peut normalement prendre jusqu’à deux ans.
Le GenAI Creators’ Fund cherche justement à exploiter l’un des principaux avantages de l’IA générative : accélérer massivement certaines étapes créatives. Les nouveaux outils permettent notamment de générer rapidement des concepts visuels, des storyboards, des animations préliminaires, des designs, ou des éléments de préproduction. Amazon espère ainsi réduire les coûts, les délais, et la lourdeur du développement audiovisuel traditionnel.
L’annonce intervient dans un contexte particulièrement tendu à Hollywood autour de l’IA. Depuis deux ans, scénaristes, acteurs, artistes VFX et créateurs s’inquiètent énormément de l’arrivée de l’intelligence artificielle dans la production audiovisuelle. Les grandes grèves hollywoodiennes de 2023 avaient déjà placé l’IA au cœur des tensions entre studios et créateurs. Beaucoup craignent désormais une automatisation massive, une dévalorisation du travail créatif, ou un remplacement progressif de certains métiers.
Du côté d’Amazon MGM Studios, le discours reste beaucoup plus optimiste. Albert Cheng, directeur des AI Studios chez Amazon MGM, affirme que l’IA ne supprimera pas forcément des emplois, mais pourrait au contraire permettre de produire davantage de projets.
L’idée est simple : si les coûts et délais diminuent fortement, alors les studios pourront financer plus de contenus. Et potentiellement créer davantage d’opportunités pour les créateurs.
Le plus intéressant, c’est qu’Amazon reconnaît lui-même les dangers potentiels de cette technologie. Albert Cheng décrit notamment l’IA générative comme “addictive”. Le dirigeant appelle également les créateurs à ne pas tomber dans une dépendance créative où l’IA finirait par remplacer entièrement la réflexion humaine. Selon lui, les artistes doivent continuer à garder un regard critique sur leur manière de créer.
Ce programme illustre surtout une transformation beaucoup plus profonde de l’industrie audiovisuelle. Après la révolution du streaming, la production virtuelle, les écrans LED, ou les moteurs temps réel comme Unreal Engine, l’IA générative devient progressivement une nouvelle couche technologique capable de bouleverser toute la chaîne de création. Et contrairement aux précédentes évolutions techniques, l’IA touche directement l’écriture, le design, la voix, l’animation, ou même la réalisation.
Le plus frappant reste probablement la vitesse à laquelle Amazon semble vouloir avancer. L’entreprise cherche clairement à prendre une position forte dans un secteur où tous les grands studios expérimentent désormais activement l’IA générative. Car au-delà de la simple technologie, la bataille porte aussi sur les coûts de production, la rapidité de développement, et la capacité à produire énormément de contenus pour alimenter les plateformes de streaming.
Le GenAI Creators’ Fund montre surtout que l’IA n’est plus un simple outil expérimental dans le cinéma. Elle devient progressivement une véritable infrastructure de production. Et même si Hollywood reste profondément divisé sur le sujet, les grands studios semblent désormais convaincus que l’IA jouera un rôle majeur dans la création audiovisuelle des prochaines années. La grande question n’est probablement plus de savoir si l’IA entrera dans le cinéma, mais jusqu’où elle ira.
Amazon lance un fonds dédié aux créateurs utilisant l’IA
Le studio américain a annoncé le lancement du GenAI Creators’ Fund, un nouveau fonds destiné à financer des projets exploitant des outils d’intelligence artificielle générative dans leur processus de production.L’objectif affiché par Amazon est clair : permettre aux créateurs de produire des séries et contenus beaucoup plus rapidement grâce aux nouveaux outils IA. Et les premiers résultats semblent déjà extrêmement rapides.
Amazon MGM a déjà donné son feu vert à trois nouvelles séries pour enfants : Punky Duck du réalisateur mexicain Jorge Gutiérrez, Diana Music Hunters d’Albie Hecht, et Cupcake & Friends produit par BuzzFeed Studios.
Le plus impressionnant reste surtout le délai de développement. Jorge Gutiérrez explique avoir commencé le projet le 7 mars, avant d’obtenir une validation officielle seulement quelques semaines plus tard. Un contraste énorme avec les délais habituels de l’industrie. Selon lui, le développement d’un simple épisode pilote peut normalement prendre jusqu’à deux ans.
L’IA réduit brutalement les délais de production
Le GenAI Creators’ Fund cherche justement à exploiter l’un des principaux avantages de l’IA générative : accélérer massivement certaines étapes créatives. Les nouveaux outils permettent notamment de générer rapidement des concepts visuels, des storyboards, des animations préliminaires, des designs, ou des éléments de préproduction. Amazon espère ainsi réduire les coûts, les délais, et la lourdeur du développement audiovisuel traditionnel.
L’annonce intervient dans un contexte particulièrement tendu à Hollywood autour de l’IA. Depuis deux ans, scénaristes, acteurs, artistes VFX et créateurs s’inquiètent énormément de l’arrivée de l’intelligence artificielle dans la production audiovisuelle. Les grandes grèves hollywoodiennes de 2023 avaient déjà placé l’IA au cœur des tensions entre studios et créateurs. Beaucoup craignent désormais une automatisation massive, une dévalorisation du travail créatif, ou un remplacement progressif de certains métiers.
Amazon défend une vision “augmentée” de l’IA
Du côté d’Amazon MGM Studios, le discours reste beaucoup plus optimiste. Albert Cheng, directeur des AI Studios chez Amazon MGM, affirme que l’IA ne supprimera pas forcément des emplois, mais pourrait au contraire permettre de produire davantage de projets.
L’idée est simple : si les coûts et délais diminuent fortement, alors les studios pourront financer plus de contenus. Et potentiellement créer davantage d’opportunités pour les créateurs.
Le plus intéressant, c’est qu’Amazon reconnaît lui-même les dangers potentiels de cette technologie. Albert Cheng décrit notamment l’IA générative comme “addictive”. Le dirigeant appelle également les créateurs à ne pas tomber dans une dépendance créative où l’IA finirait par remplacer entièrement la réflexion humaine. Selon lui, les artistes doivent continuer à garder un regard critique sur leur manière de créer.
Une nouvelle révolution industrielle pour Hollywood
Ce programme illustre surtout une transformation beaucoup plus profonde de l’industrie audiovisuelle. Après la révolution du streaming, la production virtuelle, les écrans LED, ou les moteurs temps réel comme Unreal Engine, l’IA générative devient progressivement une nouvelle couche technologique capable de bouleverser toute la chaîne de création. Et contrairement aux précédentes évolutions techniques, l’IA touche directement l’écriture, le design, la voix, l’animation, ou même la réalisation.
Le plus frappant reste probablement la vitesse à laquelle Amazon semble vouloir avancer. L’entreprise cherche clairement à prendre une position forte dans un secteur où tous les grands studios expérimentent désormais activement l’IA générative. Car au-delà de la simple technologie, la bataille porte aussi sur les coûts de production, la rapidité de développement, et la capacité à produire énormément de contenus pour alimenter les plateformes de streaming.
Qu’en penser ?
Le GenAI Creators’ Fund montre surtout que l’IA n’est plus un simple outil expérimental dans le cinéma. Elle devient progressivement une véritable infrastructure de production. Et même si Hollywood reste profondément divisé sur le sujet, les grands studios semblent désormais convaincus que l’IA jouera un rôle majeur dans la création audiovisuelle des prochaines années. La grande question n’est probablement plus de savoir si l’IA entrera dans le cinéma, mais jusqu’où elle ira.