Pourquoi Apple TV refuse de devenir un "Netflix bis" : le futur patron s’explique
Par Laurence - Publié le
À quelques semaines de prendre officiellement la tête d’Apple, John Ternus commence à être sur le devant de la scène. Présent à l’avant-première de la quatrième saison de Ted Lasso aux cotés de Tim Cook, le futur CEO a confirmé qu’il entendait poursuivre les investissements dans Apple TV, tout en restant fidèle à une stratégie privilégiant la qualité plutôt que la quantité.
Lancée en 2019 sous le nom Apple TV+, la plateforme de streaming a progressivement trouvé sa place face à des géants comme Netflix, Disney+ ou Prime Video. Apple a d’ailleurs récemment simplifié son identité en abandonnant le + pour devenir simplement Apple TV.
Au fil des années, le service s’est forgé une solide réputation grâce à plusieurs productions saluées par la critique. Le film CODA est devenu le premier long métrage issu d’une plateforme de streaming à remporter l’Oscar du meilleur film, tandis que Ted Lasso, The Studio, Severance ou encore F1 ont renforcé l’image premium du catalogue.
Pour John Ternus, cette dynamique ne fait que commencer.
Aux côtés de son successeur, Tim Cook a rappelé la philosophie qui guide Apple depuis son arrivée dans le streaming. Selon lui, l’objectif n’a jamais été de rivaliser avec les plateformes qui misent sur un catalogue gigantesque.
Tim Cook a également laissé entendre qu’Apple restait ouverte à de nouveaux partenariats, à condition d’apporter une réelle valeur ajoutée. Il cite en exemple la collaboration avec la Formule 1. Pour le film éponyme, la Pomme a développé des caméras spécifiques capables d’offrir des images inédites embarquées dans les monoplaces. Aux États-Unis, les courses sont désormais diffusées sur Apple TV, tandis que l’entreprise enrichit également l’expérience via Apple News et d’autres services.
Pour Tim Cook, ce type d’initiative illustre parfaitement la manière dont la firme souhaite se différencier.
Quoiqu'il en soit, ces premières prises de parole publiques de John Ternus laissent entrevoir une transition sans rupture majeure. Tout du moins sur ce sujet... Le futur dirigeant semble vouloir prolonger la stratégie mise en place par Tim Cook, qui consiste à développer progressivement les services d’Apple tout en conservant une forte exigence de qualité.
Quelques semaines plus tôt, Eddy Cue, vice-président chargé des Services, indiquait déjà que l’objectif d’Apple était de proposer davantage de films et de séries, aussi bien en streaming qu’au cinéma.
Les déclarations de John Ternus confirment que le divertissement restera l’un des axes stratégiques d’Apple après le départ de Tim Cook. Plutôt que de chercher à rivaliser avec Netflix sur le volume, l’entreprise continue de miser sur des productions capables de marquer les esprits et de mettre en valeur son savoir-faire technologique. Une stratégie plus coûteuse, mais qui commence à porter ses fruits avec plusieurs succès critiques et commerciaux.
APPLE TV, UN PILIER DE PLUS EN PLUS IMPORTANT
Lancée en 2019 sous le nom Apple TV+, la plateforme de streaming a progressivement trouvé sa place face à des géants comme Netflix, Disney+ ou Prime Video. Apple a d’ailleurs récemment simplifié son identité en abandonnant le + pour devenir simplement Apple TV.
Au fil des années, le service s’est forgé une solide réputation grâce à plusieurs productions saluées par la critique. Le film CODA est devenu le premier long métrage issu d’une plateforme de streaming à remporter l’Oscar du meilleur film, tandis que Ted Lasso, The Studio, Severance ou encore F1 ont renforcé l’image premium du catalogue.
Pour John Ternus, cette dynamique ne fait que commencer.
Je pense que nous avons un formidable élan actuellement avec Apple TV. Il y a tellement de séries, de personnages et d’histoires remarquables. Nous allons continuer à construire sur cette dynamique, a-t-il déclaré à Reuters.
LA QUÊTE DE LA PERFECTION
Aux côtés de son successeur, Tim Cook a rappelé la philosophie qui guide Apple depuis son arrivée dans le streaming. Selon lui, l’objectif n’a jamais été de rivaliser avec les plateformes qui misent sur un catalogue gigantesque.
Notre rôle est d’être les meilleurs. D’autres entreprises cherchent à être les plus grosses. Nous voulons offrir le meilleur, et je pense que nous avons trouvé notre rythme.Cette approche explique pourquoi Apple privilégie un nombre limité de productions, mais investit massivement dans leur qualité artistique et technique.
DES PARTENARIATS POUR SE DÉMARQUER
Tim Cook a également laissé entendre qu’Apple restait ouverte à de nouveaux partenariats, à condition d’apporter une réelle valeur ajoutée. Il cite en exemple la collaboration avec la Formule 1. Pour le film éponyme, la Pomme a développé des caméras spécifiques capables d’offrir des images inédites embarquées dans les monoplaces. Aux États-Unis, les courses sont désormais diffusées sur Apple TV, tandis que l’entreprise enrichit également l’expérience via Apple News et d’autres services.
Pour Tim Cook, ce type d’initiative illustre parfaitement la manière dont la firme souhaite se différencier.
Nous voulons intervenir là où nous pouvons apporter quelque chose d’unique, où nous sommes capables d’innover d’une manière que d’autres ne peuvent pas forcément reproduire. Avant de rajouter que
d’autres projets de ce type seraient donc envisageables.
UNE TRANSITION DANS LA CONTINUITÉ
Quoiqu'il en soit, ces premières prises de parole publiques de John Ternus laissent entrevoir une transition sans rupture majeure. Tout du moins sur ce sujet... Le futur dirigeant semble vouloir prolonger la stratégie mise en place par Tim Cook, qui consiste à développer progressivement les services d’Apple tout en conservant une forte exigence de qualité.
Quelques semaines plus tôt, Eddy Cue, vice-président chargé des Services, indiquait déjà que l’objectif d’Apple était de proposer davantage de films et de séries, aussi bien en streaming qu’au cinéma.
Qu’en penser ?
Les déclarations de John Ternus confirment que le divertissement restera l’un des axes stratégiques d’Apple après le départ de Tim Cook. Plutôt que de chercher à rivaliser avec Netflix sur le volume, l’entreprise continue de miser sur des productions capables de marquer les esprits et de mettre en valeur son savoir-faire technologique. Une stratégie plus coûteuse, mais qui commence à porter ses fruits avec plusieurs succès critiques et commerciaux.