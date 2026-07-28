Pourquoi Apple TV refuse de devenir un "Netflix bis" : le futur patron s’explique

Qu’en penser ?



Les déclarations de John Ternus confirment que le divertissement restera l’un des axes stratégiques d’Apple après le départ de Tim Cook. Plutôt que de chercher à rivaliser avec Netflix sur le volume, l’entreprise continue de miser sur des productions capables de marquer les esprits et de mettre en valeur son savoir-faire technologique. Une stratégie plus coûteuse, mais qui commence à porter ses fruits avec plusieurs succès critiques et commerciaux.