Mad Men, Star Trek : Apple passe gratuitement 49 séries achetées en 4K

On en dit quoi ?



C'est quand même assez rare pour être signalé : un marchand qui améliore un produit déjà encaissé, sans rien facturer, on ne croise pas ça tous les jours. À l'heure du tout-abonnement, Apple offre un vrai argument à l'achat à l'acte, celui d'une bibliothèque qui vieillit bien. Sauf que voilà, 49 séries face à des catalogues entiers, c'est un début timide, et la 4K sans HDR ressemble à un demi-cadeau. On prend, bien sûr, mais Apple a les moyens de faire beaucoup mieux.