Mad Men, Star Trek : Apple passe gratuitement 49 séries achetées en 4K
Par Vincent Lautier - Publié le
Acheter une saison en HD et la retrouver en Ultra HD des années plus tard, sans repayer un centime : Apple applique désormais aux séries le traitement réservé jusqu'ici à ses films. 49 séries achetées dans l'app Apple TV viennent d'être mises à niveau vers la 4K, de Mad Men à Star Trek: Strange New Worlds, et la nouvelle version remplace l'ancienne toute seule, dans votre bibliothèque.
Le principe ne date pas d'hier. Dès 2017, au lancement de la première Apple TV 4K, Apple s'était engagé à convertir gratuitement vers l'Ultra HD les films achetés sur l'iTunes Store, avant d'ajouter au fil des années le Dolby Vision, le HDR10+, le Dolby Atmos et même des versions 3D pensées pour le Vision Pro. Les séries, elles, étaient toujours restées à quai. C'est corrigé depuis quelques jours : le site FlatpanelsHD a repéré les premières conversions cette semaine, et ce qui valait pour les films vaut maintenant pour vos saisons payées en HD.
La liste compte 49 titres pour le moment, avec du beau monde : Mad Men, Star Trek: Strange New Worlds, RuPaul's Drag Race UK, la version 2019 de The Twilight Zone, le documentaire Q: Into the Storm ou encore The Hunting Wives et Blossoms Shanghai. Mad Men est la seule série dont l'intégrale des 7 saisons passe en 4K, alors que d'autres, comme Ice Airport Alaska ou The RVers, ne voient que certaines saisons converties. Petit bémol : ces nouvelles versions sont en 4K SDR, sans Dolby Vision ni HDR pour l'instant. La définition grimpe, pas la plage dynamique.
Le déploiement est progressif et les premières conversions ont été repérées aux États-Unis et au Royaume-Uni. Bonne nouvelle quand même : l'achat de séries dans l'app Apple TV est bien disponible en France, contrairement à d'autres pays européens qui n'ont droit qu'aux films, comme la Finlande. Un tour dans votre bibliothèque s'impose donc si vous avez acheté des saisons par le passé. Le tout arrive alors que la propriété numérique fait débat, plusieurs plateformes ayant déjà retiré à leurs clients des contenus pourtant achetés.
C'est quand même assez rare pour être signalé : un marchand qui améliore un produit déjà encaissé, sans rien facturer, on ne croise pas ça tous les jours. À l'heure du tout-abonnement, Apple offre un vrai argument à l'achat à l'acte, celui d'une bibliothèque qui vieillit bien. Sauf que voilà, 49 séries face à des catalogues entiers, c'est un début timide, et la 4K sans HDR ressemble à un demi-cadeau. On prend, bien sûr, mais Apple a les moyens de faire beaucoup mieux.
Une vieille promesse qui s'étend enfin
Le principe ne date pas d'hier. Dès 2017, au lancement de la première Apple TV 4K, Apple s'était engagé à convertir gratuitement vers l'Ultra HD les films achetés sur l'iTunes Store, avant d'ajouter au fil des années le Dolby Vision, le HDR10+, le Dolby Atmos et même des versions 3D pensées pour le Vision Pro. Les séries, elles, étaient toujours restées à quai. C'est corrigé depuis quelques jours : le site FlatpanelsHD a repéré les premières conversions cette semaine, et ce qui valait pour les films vaut maintenant pour vos saisons payées en HD.
49 séries, une seule intégrale
La liste compte 49 titres pour le moment, avec du beau monde : Mad Men, Star Trek: Strange New Worlds, RuPaul's Drag Race UK, la version 2019 de The Twilight Zone, le documentaire Q: Into the Storm ou encore The Hunting Wives et Blossoms Shanghai. Mad Men est la seule série dont l'intégrale des 7 saisons passe en 4K, alors que d'autres, comme Ice Airport Alaska ou The RVers, ne voient que certaines saisons converties. Petit bémol : ces nouvelles versions sont en 4K SDR, sans Dolby Vision ni HDR pour l'instant. La définition grimpe, pas la plage dynamique.
Et en France ?
Le déploiement est progressif et les premières conversions ont été repérées aux États-Unis et au Royaume-Uni. Bonne nouvelle quand même : l'achat de séries dans l'app Apple TV est bien disponible en France, contrairement à d'autres pays européens qui n'ont droit qu'aux films, comme la Finlande. Un tour dans votre bibliothèque s'impose donc si vous avez acheté des saisons par le passé. Le tout arrive alors que la propriété numérique fait débat, plusieurs plateformes ayant déjà retiré à leurs clients des contenus pourtant achetés.
On en dit quoi ?
C'est quand même assez rare pour être signalé : un marchand qui améliore un produit déjà encaissé, sans rien facturer, on ne croise pas ça tous les jours. À l'heure du tout-abonnement, Apple offre un vrai argument à l'achat à l'acte, celui d'une bibliothèque qui vieillit bien. Sauf que voilà, 49 séries face à des catalogues entiers, c'est un début timide, et la 4K sans HDR ressemble à un demi-cadeau. On prend, bien sûr, mais Apple a les moyens de faire beaucoup mieux.