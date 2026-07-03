tvOS 27 : votre Apple TV 4K va lire Apple Music en Lossless et se mettre à jour depuis l'iPhone

On en dit quoi ?



C'est quand même une belle fournée pour un boîtier qu'Apple laisse d'habitude vivoter entre deux keynotes. La mise à jour depuis l'app Maison va simplifier la vie de tout le monde, et les podcasts vidéo répondent à un vrai usage. Le Hi-Res Lossless, lui, s'adresse à la petite niche équipée d'un ampli sérieux, mais c'est toujours ça de pris. On note surtout qu'Apple continue de soigner un produit qu'elle ne renouvelle plus depuis 2022, alors qu'une nouvelle Apple TV 4K est attendue d'ici la fin de l'année. Vivement septembre.