tvOS 27 : votre Apple TV 4K va lire Apple Music en Lossless et se mettre à jour depuis l'iPhone
Par Vincent Lautier - Publié le
Présenté à la WWDC en juin, tvOS 27 est passé un peu inaperçu derrière iOS 27. La mise à jour réserve pourtant de vraies nouveautés à l'Apple TV 4K : une app Podcasts entièrement repensée, le son Hi-Res Lossless et AutoMix dans Apple Music, des mises à jour pilotées depuis l'iPhone et du texte enfin lisible depuis le canapé. La version finale est attendue en septembre.
L'application Podcasts de l'Apple TV n'avait presque pas bougé depuis des années, et ça se voyait. tvOS 27 la reconstruit entièrement, avec une navigation par barre latérale, la prise en charge des visuels créés par les producteurs pour chaque émission et, surtout, la lecture des podcasts vidéo directement sur le téléviseur. Un rattrapage logique : le format vidéo est en train de manger le podcast audio classique, et YouTube s'était installé sans grande concurrence sur ce créneau dans le salon. Petit mystère au passage, une fonction "Smart Downloads" figure sur les diapositives de la WWDC sans la moindre explication d'Apple. On devrait en savoir plus d'ici la sortie.
Côté musique, Apple Music gagne deux fonctions déjà connues des utilisateurs d'iPhone. AutoMix d'abord, ces transitions façon DJ qui enchaînent les morceaux sans blanc, bien pratiques pour sonoriser une soirée sur les enceintes du salon. Et puis le Hi-Res Lossless, le vrai sujet : l'Apple TV 4K plafonnait jusqu'ici à du 24 bits/48 kHz, tvOS 27 monte à du 24 bits/192 kHz, soit la qualité maximale du catalogue Apple Music. Attention quand même, il faudra une sortie audio externe compatible, un ampli ou un DAC par exemple. Sur les haut-parleurs de la télé, vous n'entendrez aucune différence.
C'est peut-être la nouveauté la plus utile au quotidien : l'app Maison sur iPhone liste désormais l'Apple TV dans son menu de mise à jour logicielle. Vous pourrez donc lancer l'installation de tvOS depuis votre canapé ou votre bureau, sans tomber sur l'écran de mise à jour au moment précis où vous vouliez lancer un film. Dernier ajout, la prise en charge de Dynamic Type permet de grossir le texte via un curseur dans les apps compatibles, bien vu pour ceux qui plissent les yeux à trois mètres de l'écran. La bêta publique arrive courant juillet, la version finale en septembre, et uniquement sur les Apple TV 4K de 2021 et 2022 : l'Apple TV HD de 2015 et la première 4K de 2017 sont, elles, laissées sur tvOS 26.
C'est quand même une belle fournée pour un boîtier qu'Apple laisse d'habitude vivoter entre deux keynotes. La mise à jour depuis l'app Maison va simplifier la vie de tout le monde, et les podcasts vidéo répondent à un vrai usage. Le Hi-Res Lossless, lui, s'adresse à la petite niche équipée d'un ampli sérieux, mais c'est toujours ça de pris. On note surtout qu'Apple continue de soigner un produit qu'elle ne renouvelle plus depuis 2022, alors qu'une nouvelle Apple TV 4K est attendue d'ici la fin de l'année. Vivement septembre.
Podcasts fait peau neuve
L'application Podcasts de l'Apple TV n'avait presque pas bougé depuis des années, et ça se voyait. tvOS 27 la reconstruit entièrement, avec une navigation par barre latérale, la prise en charge des visuels créés par les producteurs pour chaque émission et, surtout, la lecture des podcasts vidéo directement sur le téléviseur. Un rattrapage logique : le format vidéo est en train de manger le podcast audio classique, et YouTube s'était installé sans grande concurrence sur ce créneau dans le salon. Petit mystère au passage, une fonction "Smart Downloads" figure sur les diapositives de la WWDC sans la moindre explication d'Apple. On devrait en savoir plus d'ici la sortie.
Du son de studio
Côté musique, Apple Music gagne deux fonctions déjà connues des utilisateurs d'iPhone. AutoMix d'abord, ces transitions façon DJ qui enchaînent les morceaux sans blanc, bien pratiques pour sonoriser une soirée sur les enceintes du salon. Et puis le Hi-Res Lossless, le vrai sujet : l'Apple TV 4K plafonnait jusqu'ici à du 24 bits/48 kHz, tvOS 27 monte à du 24 bits/192 kHz, soit la qualité maximale du catalogue Apple Music. Attention quand même, il faudra une sortie audio externe compatible, un ampli ou un DAC par exemple. Sur les haut-parleurs de la télé, vous n'entendrez aucune différence.
Une mise à jour pilotée depuis l'iPhone
C'est peut-être la nouveauté la plus utile au quotidien : l'app Maison sur iPhone liste désormais l'Apple TV dans son menu de mise à jour logicielle. Vous pourrez donc lancer l'installation de tvOS depuis votre canapé ou votre bureau, sans tomber sur l'écran de mise à jour au moment précis où vous vouliez lancer un film. Dernier ajout, la prise en charge de Dynamic Type permet de grossir le texte via un curseur dans les apps compatibles, bien vu pour ceux qui plissent les yeux à trois mètres de l'écran. La bêta publique arrive courant juillet, la version finale en septembre, et uniquement sur les Apple TV 4K de 2021 et 2022 : l'Apple TV HD de 2015 et la première 4K de 2017 sont, elles, laissées sur tvOS 26.
On en dit quoi ?
C'est quand même une belle fournée pour un boîtier qu'Apple laisse d'habitude vivoter entre deux keynotes. La mise à jour depuis l'app Maison va simplifier la vie de tout le monde, et les podcasts vidéo répondent à un vrai usage. Le Hi-Res Lossless, lui, s'adresse à la petite niche équipée d'un ampli sérieux, mais c'est toujours ça de pris. On note surtout qu'Apple continue de soigner un produit qu'elle ne renouvelle plus depuis 2022, alors qu'une nouvelle Apple TV 4K est attendue d'ici la fin de l'année. Vivement septembre.