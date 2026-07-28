YouTube Premium inclus désormais cette plateforme de streaming, mais pas pour vous !

On en dit quoi ?



L'industrie a passé quinze ans à expliquer que le câble était mort, et la voilà qui reconstruit des bouquets de chaînes, des options payantes et des tarifs qui grimperont une fois les clients installés. Pour l'abonné américain, l'affaire est plutôt bonne tant que le prix ne bouge pas, et on comprend que NBCUniversal préfère toucher une part des revenus de Google plutôt que de courir seul derrière Netflix. On peut se demander combien de temps les services de taille moyenne tiendront face à deux ou trois géants. En attendant, les abonnés américains vont en profiter, et nous, on regarde ça de loin.