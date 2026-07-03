TV Time ferme le 15 juillet : voici les applis qui peuvent sauver vos années de séries
Par Vincent Lautier - Publié le
Plus de 20 millions de personnes utilisaient TV Time pour cocher leurs épisodes, et tout s'arrête le 15 juillet. L'appli française de suivi de séries, lancée en 2012, jette l'éponge faute de modèle économique viable, et supprimera au passage toutes les données de ses membres. Il reste donc moins de deux semaines pour exporter votre historique et choisir un successeur. On fait le tour des candidats.
Vous avez peut-être reçu la notification cette semaine : TV Time fermera ses portes le 15 juillet, quatorze ans après ses débuts sous le nom de TVShow Time, joli succès français racheté en 2016 par l'américain Whip Media. La raison est d'une banalité désarmante, l'argent. Le service gratuit ne rapportait plus assez, et la demande pour une éventuelle formule payante était visiblement trop faible. Résultat, l'appli va disparaître de l'App Store comme de Google Play, le site tvtime.com fermera lui aussi et toutes les données personnelles seront effacées. Un outil d'export est heureusement proposé depuis votre compte, et les Européens que nous sommes peuvent aussi réclamer leur archive au support via une demande RGPD. Mieux vaut ne pas attendre le 14 au soir.
Si vous cherchez l'expérience la plus proche de celle que vous perdez, Refract est probablement votre meilleur choix. Développée elle aussi par un créateur français, gratuite et sans publicité, elle récupère directement votre compte TV Time avec les notes, les dates de visionnage et la liste d'envies, et gère au passage les films et les animés en plus des séries. L'appli vous dit même sur quelle plateforme regarder chaque contenu, de Netflix à Crunchyroll. Sauf que voilà : les réfugiés TV Time débarquent tous en même temps, et ses serveurs risquent de souffrir quelque peu.
L'autre piste sérieuse, c'est bien sûr BetaSeries, que vous connaissez sans doute déjà : le vétéran français du genre revendique 3,2 millions de membres et accepte lui aussi l'import TV Time, à partir de l'archive RGPD, qui ne contient hélas que vos séries et pas vos films. Serializd a des arguments elle aussi, mais le service est débordé depuis l'annonce, entre plantages et import toujours pas disponible. Citons aussi Sofa Time, réservée à l'iPhone, Simkl, efficace mais sans dimension sociale, Trakt, énorme base de données tout en anglais, et Letterboxd, l'appli culte des cinéphiles, qui vient d'annoncer l'arrivée des séries.
C'est quand même triste de voir partir une appli née en France qui a accompagné les soirées séries de millions de personnes pendant quatorze ans. Mais l'histoire se répète : un service gratuit sans modèle économique finit toujours par fermer, et vos données partent avec lui. Refract semble la plus douée pour prendre la suite, BetaSeries la plus solide sur la durée. Dans les deux cas, l'export de votre historique se fait en quelques minutes, et le 16 juillet il sera trop tard.
Une fermeture express
Vous avez peut-être reçu la notification cette semaine : TV Time fermera ses portes le 15 juillet, quatorze ans après ses débuts sous le nom de TVShow Time, joli succès français racheté en 2016 par l'américain Whip Media. La raison est d'une banalité désarmante, l'argent. Le service gratuit ne rapportait plus assez, et la demande pour une éventuelle formule payante était visiblement trop faible. Résultat, l'appli va disparaître de l'App Store comme de Google Play, le site tvtime.com fermera lui aussi et toutes les données personnelles seront effacées. Un outil d'export est heureusement proposé depuis votre compte, et les Européens que nous sommes peuvent aussi réclamer leur archive au support via une demande RGPD. Mieux vaut ne pas attendre le 14 au soir.
Refract, l'héritière naturelle
Si vous cherchez l'expérience la plus proche de celle que vous perdez, Refract est probablement votre meilleur choix. Développée elle aussi par un créateur français, gratuite et sans publicité, elle récupère directement votre compte TV Time avec les notes, les dates de visionnage et la liste d'envies, et gère au passage les films et les animés en plus des séries. L'appli vous dit même sur quelle plateforme regarder chaque contenu, de Netflix à Crunchyroll. Sauf que voilà : les réfugiés TV Time débarquent tous en même temps, et ses serveurs risquent de souffrir quelque peu.
BetaSeries, Serializd et les autres
L'autre piste sérieuse, c'est bien sûr BetaSeries, que vous connaissez sans doute déjà : le vétéran français du genre revendique 3,2 millions de membres et accepte lui aussi l'import TV Time, à partir de l'archive RGPD, qui ne contient hélas que vos séries et pas vos films. Serializd a des arguments elle aussi, mais le service est débordé depuis l'annonce, entre plantages et import toujours pas disponible. Citons aussi Sofa Time, réservée à l'iPhone, Simkl, efficace mais sans dimension sociale, Trakt, énorme base de données tout en anglais, et Letterboxd, l'appli culte des cinéphiles, qui vient d'annoncer l'arrivée des séries.
On en dit quoi ?
C'est quand même triste de voir partir une appli née en France qui a accompagné les soirées séries de millions de personnes pendant quatorze ans. Mais l'histoire se répète : un service gratuit sans modèle économique finit toujours par fermer, et vos données partent avec lui. Refract semble la plus douée pour prendre la suite, BetaSeries la plus solide sur la durée. Dans les deux cas, l'export de votre historique se fait en quelques minutes, et le 16 juillet il sera trop tard.