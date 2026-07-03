TV Time ferme le 15 juillet : voici les applis qui peuvent sauver vos années de séries

On en dit quoi ?



C'est quand même triste de voir partir une appli née en France qui a accompagné les soirées séries de millions de personnes pendant quatorze ans. Mais l'histoire se répète : un service gratuit sans modèle économique finit toujours par fermer, et vos données partent avec lui. Refract semble la plus douée pour prendre la suite, BetaSeries la plus solide sur la durée. Dans les deux cas, l'export de votre historique se fait en quelques minutes, et le 16 juillet il sera trop tard.