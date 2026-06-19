TF1 débarque sur Netflix. Mais pourquoi faire ?
Par Vincent Lautier - Publié le
C'est officiel depuis ce vendredi : les cinq chaînes du groupe TF1 et la totalité de TF1+ s'invitent dans l'interface de Netflix, en France. Une première mondiale pour la plateforme américaine, qui n'avait jamais hébergé un diffuseur télé classique. Sauf qu'il y a un détail qui passe mal : la publicité reste là, même si vous payez l'abonnement censé vous en débarrasser.
Le partenariat avait été dévoilé il y a un an, pendant le festival de Cannes, et il devient enfin réel. Les abonnés Netflix français accèdent désormais à plus de 35 000 heures de programmes TF1+ sans quitter l'application. Les cinq chaînes du groupe passent en direct : TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI. S'ajoutent les rendez-vous sportifs du groupe, dont les matchs de l'équipe de France de football et le rugby. Greg Peters, co-PDG de Netflix, y voit des audiences plus larges et des inventaires publicitaires plus gros, pendant que Rodolphe Belmer, patron de TF1, promet de juger le succès à l'aune de la pub vendue sur la plateforme. Tout est dit.
Et c'est là que ça coince. On aurait pu croire que l'abonnement Netflix sans publicité, le plus cher du catalogue, vous offrirait enfin un sas tranquille loin des coupures, mais non : quel que soit votre forfait, avec ou sans pub, les programmes venus de TF1+ débarquent avec leurs propres écrans publicitaires, exactement comme à l'antenne. Netflix le dit lui-même. La plateforme prévient ses membres, noir sur blanc, que ces contenus contiennent de la publicité. Et la mécanique est imparable, parce que TF1 vit de sa régie, que son modèle repose entièrement sur les annonceurs, et que ce n'est pas en passant par une appli américaine qu'il va renoncer du jour au lendemain à la moitié de ses revenus. Vous payez le tarif premium pour vos séries ? Tant pis pour vous. Vous reprendrez quand même votre dose de spots devant le JT de 20 heures.
Reste une vraie limite au lancement. La télévision en direct n'est accessible que depuis les téléviseurs connectés. Pas de live sur mobile. Pas de live dans le navigateur web. Si vous comptiez suivre un match des Bleus depuis l'appli Netflix de votre smartphone, coincé dans le métro, il faudra repasser plus tard, le temps que les deux groupes étendent la fonction au reste des écrans.
Honnêtement, l'intégration est intéressante pour les deux groupes, beaucoup moins pour l'abonné. Netflix récupère des heures de direct et du sport sans rien produire, TF1 s'offre une vitrine géante pour sa régie. Vous, vous héritez de la pub que vous pensiez justement avoir fuie en payant plus cher. C'est dommage.
Un an après Cannes, l'accord entre en vigueur
Le partenariat avait été dévoilé il y a un an, pendant le festival de Cannes, et il devient enfin réel. Les abonnés Netflix français accèdent désormais à plus de 35 000 heures de programmes TF1+ sans quitter l'application. Les cinq chaînes du groupe passent en direct : TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI. S'ajoutent les rendez-vous sportifs du groupe, dont les matchs de l'équipe de France de football et le rugby. Greg Peters, co-PDG de Netflix, y voit des audiences plus larges et des inventaires publicitaires plus gros, pendant que Rodolphe Belmer, patron de TF1, promet de juger le succès à l'aune de la pub vendue sur la plateforme. Tout est dit.
La pub, même quand vous avez payé pour ne plus en voir
Et c'est là que ça coince. On aurait pu croire que l'abonnement Netflix sans publicité, le plus cher du catalogue, vous offrirait enfin un sas tranquille loin des coupures, mais non : quel que soit votre forfait, avec ou sans pub, les programmes venus de TF1+ débarquent avec leurs propres écrans publicitaires, exactement comme à l'antenne. Netflix le dit lui-même. La plateforme prévient ses membres, noir sur blanc, que ces contenus contiennent de la publicité. Et la mécanique est imparable, parce que TF1 vit de sa régie, que son modèle repose entièrement sur les annonceurs, et que ce n'est pas en passant par une appli américaine qu'il va renoncer du jour au lendemain à la moitié de ses revenus. Vous payez le tarif premium pour vos séries ? Tant pis pour vous. Vous reprendrez quand même votre dose de spots devant le JT de 20 heures.
Pour l'instant, réservé à la télé du salon
Reste une vraie limite au lancement. La télévision en direct n'est accessible que depuis les téléviseurs connectés. Pas de live sur mobile. Pas de live dans le navigateur web. Si vous comptiez suivre un match des Bleus depuis l'appli Netflix de votre smartphone, coincé dans le métro, il faudra repasser plus tard, le temps que les deux groupes étendent la fonction au reste des écrans.
On en dit quoi ?
Honnêtement, l'intégration est intéressante pour les deux groupes, beaucoup moins pour l'abonné. Netflix récupère des heures de direct et du sport sans rien produire, TF1 s'offre une vitrine géante pour sa régie. Vous, vous héritez de la pub que vous pensiez justement avoir fuie en payant plus cher. C'est dommage.