TF1 débarque sur Netflix. Mais pourquoi faire ?

On en dit quoi ?



Honnêtement, l'intégration est intéressante pour les deux groupes, beaucoup moins pour l'abonné. Netflix récupère des heures de direct et du sport sans rien produire, TF1 s'offre une vitrine géante pour sa régie. Vous, vous héritez de la pub que vous pensiez justement avoir fuie en payant plus cher. C'est dommage.