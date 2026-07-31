Disney+ retire la 4K de son abonnement Premium à 15,99 euros, sans prévenir personne

On en dit quoi ?



Sur le fond, Disney subit une décision de justice, et on ne va pas lui reprocher de respecter une injonction. Par contre, encaisser 15,99 euros par mois pour un abonnement vidé de son argument principal sans en informer les clients concernés, c'est autre chose. Le remboursement existe, mais il faut le savoir, le demander, et tomber sur le bon interlocuteur. Une notification dans l'application aurait coûté trois lignes de code.