Disney+ retire la 4K de son abonnement Premium à 15,99 euros, sans prévenir personne
Par Vincent Lautier - Publié le
Après le Dolby Vision et la 3D, la formule Premium de Disney+ vient de perdre la 4K et le HDR, et se retrouve limitée au bon vieux 1080p. En cause, une injonction de la Juridiction unifiée du brevet qui s'applique dans onze pays européens, dont la France. Le tarif ne bouge pas d'un centime et la plateforme n'a toujours rien annoncé publiquement.
Facturé 15,99 euros par mois contre 10,99 euros pour le Standard, l'abonnement haut de gamme de Disney+ promettait au départ la 4K Ultra HD, le HDR en Dolby Vision ou HDR10+ selon les contenus, et même la 3D. Le Dolby Vision est parti en juin, la 3D avait déjà disparu, et c'est maintenant la 4K et le HDR10 qui s'évaporent. Les abonnés Premium regardent donc leurs films en 1080p SDR, exactement comme les autres. Il ne reste que deux différences avec la formule Standard : le Dolby Atmos, disponible sur une poignée de films, et la lecture simultanée sur quatre écrans au lieu de deux. Cinq euros de plus par mois pour ça.
Tout part du litige qui oppose Disney à InterDigital autour des technologies d'encodage vidéo HEVC, celles qui permettent de faire tenir un flux Ultra HD dans une bande passante raisonnable. La division de Düsseldorf de la Juridiction unifiée du brevet a tranché contre Disney, après celle de Mannheim en juin, et l'injonction couvre onze États membres de l'Union européenne, France, Allemagne et Italie comprises. Le directeur juridique d'InterDigital, Josh Schmidt, a résumé l'affaire d'une phrase qui pique : l'encodage HEVC est justement ce que les plateformes comme Disney mettent en avant pour justifier des abonnements plus chers.
Au 30 juillet, rien sur le site, pas de communiqué, aucune mention de la disparition de la 4K sur la page des offres. C'est en passant par le chat du service client que la plateforme finit par admettre que la 4K et le HDR ont été retirés temporairement,
Sur le fond, Disney subit une décision de justice, et on ne va pas lui reprocher de respecter une injonction. Par contre, encaisser 15,99 euros par mois pour un abonnement vidé de son argument principal sans en informer les clients concernés, c'est autre chose. Le remboursement existe, mais il faut le savoir, le demander, et tomber sur le bon interlocuteur. Une notification dans l'application aurait coûté trois lignes de code.
Un Premium qui n'a plus grand-chose de premium
Facturé 15,99 euros par mois contre 10,99 euros pour le Standard, l'abonnement haut de gamme de Disney+ promettait au départ la 4K Ultra HD, le HDR en Dolby Vision ou HDR10+ selon les contenus, et même la 3D. Le Dolby Vision est parti en juin, la 3D avait déjà disparu, et c'est maintenant la 4K et le HDR10 qui s'évaporent. Les abonnés Premium regardent donc leurs films en 1080p SDR, exactement comme les autres. Il ne reste que deux différences avec la formule Standard : le Dolby Atmos, disponible sur une poignée de films, et la lecture simultanée sur quatre écrans au lieu de deux. Cinq euros de plus par mois pour ça.
Une bataille de brevets sur le HEVC
Tout part du litige qui oppose Disney à InterDigital autour des technologies d'encodage vidéo HEVC, celles qui permettent de faire tenir un flux Ultra HD dans une bande passante raisonnable. La division de Düsseldorf de la Juridiction unifiée du brevet a tranché contre Disney, après celle de Mannheim en juin, et l'injonction couvre onze États membres de l'Union européenne, France, Allemagne et Italie comprises. Le directeur juridique d'InterDigital, Josh Schmidt, a résumé l'affaire d'une phrase qui pique : l'encodage HEVC est justement ce que les plateformes comme Disney mettent en avant pour justifier des abonnements plus chers.
Le silence de Disney, et le remboursement qu'il faut aller chercher
Au 30 juillet, rien sur le site, pas de communiqué, aucune mention de la disparition de la 4K sur la page des offres. C'est en passant par le chat du service client que la plateforme finit par admettre que la 4K et le HDR ont été retirés temporairement,
à cause d'une procédure judiciaire devant un tribunal européen des brevets. Aucune date de retour n'est avancée. Vous pouvez basculer sur la formule Standard, ou demander un remboursement au prorata de la période restante, par téléphone ou via ce même chat.
On en dit quoi ?
Sur le fond, Disney subit une décision de justice, et on ne va pas lui reprocher de respecter une injonction. Par contre, encaisser 15,99 euros par mois pour un abonnement vidé de son argument principal sans en informer les clients concernés, c'est autre chose. Le remboursement existe, mais il faut le savoir, le demander, et tomber sur le bon interlocuteur. Une notification dans l'application aurait coûté trois lignes de code.