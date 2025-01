Google et Samsung veulent enterrer le Dolby Atmos

Une expérience sonore immersive et modulable

Le Dolby Atmos en danger ?

En attendant le contenu compatible…

Une norme de plus ?

Un format encore en rodage

Eclipsa Audio propose une spatialisation sonore avancée. Comme Dolby Atmos , il permet de localiser les sons dans un espace tridimensionnel, y compris au-dessus et en dessous de l’auditeur. Selon Samsung,Ce format a été conçu pour être accessible : Samsung prévoit de l’intégrer à tous ses modèles de téléviseurs 2025, depuis les Crystal UHD d’entrée de gamme jusqu’aux Neo QLED 8K.Une bonne technologie ne vaut rien sans contenu. C’est pourquoi Samsung et Google misent sur YouTube,Aucun autre studio ou service de streaming majeur n’a pour l’instant annoncé son soutien, mais on suppose que cela pourrait arriver vite.Pour garantir une expérience homogène, les deux entreprises travaillent avec l’Association des technologies des télécommunications sur un programme de certification.Si l’idée d’un format ouvert et sans redevances peut plaire aux fabricants,En attendant, l’ouverture du format pourrait convaincre à long terme, surtout si d’autres plateformes ou studios suivent l’exemple de YouTube Il faudra aussi voir à quelle vitesse les autres fabricants de matériels accepteront (ou pas) d’intégrer une telle norme dans leurs futurs produits,