Magnum (enfin Tom Selleck) arrive sur Apple TV aux côtés d’Elizabeth Banks
Par Laurence - Publié le
Apple TV continue de muscler le casting de sa prochaine comédie portée par Elizabeth Banks. Selon Deadline, Tom Selleck, inoubliable Magnum et plus récemment star de Blue Bloods, participera lui aussi à cette série encore sans titre officiel. Un nouveau joli nom pour un projet qui réunit déjà Ted Danson, Simu Liu ou encore Rob Delaney.
À 81 ans, Tom Selleck n’a visiblement pas l’intention de prendre sa retraite. Après quatorze saisons dans
Selon Deadline, il a décroché un rôle de guest star dans une nouvelle comédie d’une demi-heure produite pour la plateforme. Aucun détail n’a pour le moment filtré sur son personnage ni sur l’importance exacte de son apparition.
Tom Selleck reste évidemment associé à Magnum, série qui l’a propulsé au rang de star dans les années 1980, mais également à son rôle de Richard Burke dans Friends, l’un des petits amis les plus mémorables de Monica.
Commandée par Apple en avril dernier, la série aurait initialement porté le titre plutôt réjouissant de We’re All Gonna Die, avant de devenir pour le moment un projet sans titre. Elle a été créée par Liz Heldens (Will Trent) et Matt Ward (Best Medicine), avec Elizabeth Banks dans le rôle principal. L’actrice, notamment connue pour
Bien décidée à profiter de ce nouveau départ avec ses enfants, elle va toutefois se retrouver embarquée dans une situation assez inattendue : organiser les aventures sexuelles des pensionnaires de la résidence pour retraités de son père. Ce dernier sera incarné par Ted Danson, autre grand nom de la télévision américaine, connu notamment pour
Apple TV semble en tout cas avoir décidé de réunir du beau monde autour d’Elizabeth Banks. Outre Tom Selleck et Ted Danson, la distribution comprend déjà Hamish Linklater, vu notamment dans
La production sera assurée par 20th Television, qui connaît déjà bien Apple TV. Le studio a notamment travaillé sur
Le pitch est pour le moins original, mais c’est surtout son casting qui commence à attirer l’attention. Elizabeth Banks, Ted Danson et désormais Tom Selleck : Apple TV mise une nouvelle fois sur des visages particulièrement connus pour enrichir son catalogue de comédies. Reste maintenant à découvrir quel rôle a été réservé à l’ancien Magnum.
TOM SELLECK ARRIVE SUR APPLE TV
À 81 ans, Tom Selleck n’a visiblement pas l’intention de prendre sa retraite. Après quatorze saisons dans
Blue Bloods, dont la diffusion s’est achevée fin 2024, l’acteur américain va faire une apparition sur Apple TV.
Selon Deadline, il a décroché un rôle de guest star dans une nouvelle comédie d’une demi-heure produite pour la plateforme. Aucun détail n’a pour le moment filtré sur son personnage ni sur l’importance exacte de son apparition.
Tom Selleck reste évidemment associé à Magnum, série qui l’a propulsé au rang de star dans les années 1980, mais également à son rôle de Richard Burke dans Friends, l’un des petits amis les plus mémorables de Monica.
ELIZABETH BANKS EN MÈRE FRAÎCHEMENT DIVORCÉE
Commandée par Apple en avril dernier, la série aurait initialement porté le titre plutôt réjouissant de We’re All Gonna Die, avant de devenir pour le moment un projet sans titre. Elle a été créée par Liz Heldens (Will Trent) et Matt Ward (Best Medicine), avec Elizabeth Banks dans le rôle principal. L’actrice, notamment connue pour
Hunger Gameset
Love & Mercy, incarnera Heidi, une femme qui tente de reconstruire sa vie après un divorce compliqué.
Bien décidée à profiter de ce nouveau départ avec ses enfants, elle va toutefois se retrouver embarquée dans une situation assez inattendue : organiser les aventures sexuelles des pensionnaires de la résidence pour retraités de son père. Ce dernier sera incarné par Ted Danson, autre grand nom de la télévision américaine, connu notamment pour
Cheerset
The Good Place. Heidi devra également composer avec le fils, éternel célibataire, de la petite amie de son père, donnant naissance à une alliance pour le moins improbable.
UN CASTING QUI COMMENCE À ÊTRE IMPRESSIONNANT
Apple TV semble en tout cas avoir décidé de réunir du beau monde autour d’Elizabeth Banks. Outre Tom Selleck et Ted Danson, la distribution comprend déjà Hamish Linklater, vu notamment dans
The Big Short, Rob Delaney (
Deadpool & Wolverine,
Bad Monkey), Michelle Buteau, Simu Liu, Jared Goldstein et Spencer Moss.
La production sera assurée par 20th Television, qui connaît déjà bien Apple TV. Le studio a notamment travaillé sur
The Last Thing He Told Me,
Imperfect Womenet la série animée
Central Park. Pour le moment, Apple n’a communiqué ni le titre définitif ni la date de diffusion de cette nouvelle comédie.
QU’EN PENSER ?
Le pitch est pour le moins original, mais c’est surtout son casting qui commence à attirer l’attention. Elizabeth Banks, Ted Danson et désormais Tom Selleck : Apple TV mise une nouvelle fois sur des visages particulièrement connus pour enrichir son catalogue de comédies. Reste maintenant à découvrir quel rôle a été réservé à l’ancien Magnum.