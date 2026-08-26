Magnum (enfin Tom Selleck) arrive sur Apple TV aux côtés d’Elizabeth Banks

TOM SELLECK ARRIVE SUR APPLE TV

Blue Bloods

ELIZABETH BANKS EN MÈRE FRAÎCHEMENT DIVORCÉE

Hunger Games

Love & Mercy

Cheers

The Good Place

UN CASTING QUI COMMENCE À ÊTRE IMPRESSIONNANT

The Big Short

Deadpool & Wolverine

Bad Monkey

The Last Thing He Told Me

Imperfect Women

Central Park

QU’EN PENSER ?



Le pitch est pour le moins original, mais c’est surtout son casting qui commence à attirer l’attention. Elizabeth Banks, Ted Danson et désormais Tom Selleck : Apple TV mise une nouvelle fois sur des visages particulièrement connus pour enrichir son catalogue de comédies. Reste maintenant à découvrir quel rôle a été réservé à l’ancien Magnum.

Après quatorze saisons dans, dont la diffusion s’est achevée fin 2024, l’acteur américain va faireSelon, il a décroché un rôle de guest star dans une nouvelle comédie d’une demi-heure produite pour la plateforme. Aucun détail n’a pour le moment filtré sur son personnage ni sur l’importance exacte de son apparition., série qui l’a propulsé au rang de star dans les années 1980, mais également à son rôle dedans Friends, l’un des petits amis les plus mémorables de Monica.Commandée par Apple en avril dernier,Elle a été créée par Liz Heldens (Will Trent) et Matt Ward (Best Medicine), avec Elizabeth Banks dans le rôle principal. L’actrice, notamment connue pouret, incarnera Heidi, une femme qui tente de reconstruire sa vie après un divorce compliqué.: organiser les aventures sexuelles des pensionnaires de la résidence pour retraités de son père. Ce dernier sera incarné par, autre grand nom de la télévision américaine, connu notamment pouret. Heidi devra également composer avec le fils, éternel célibataire, de la petite amie de son père, donnant naissance à une alliance pour le moins improbable.Apple TV semble en tout cas avoir décidé de réunir du beau monde autour d’Elizabeth Banks. Outre Tom Selleck et Ted Danson, la distribution comprend déjà, vu notamment dans),La production sera assurée par, qui connaît déjà bien Apple TV. Le studio a notamment travaillé suret la série animée. Pour le moment, Apple n’a communiqué ni le titre définitif ni la date de diffusion de cette nouvelle comédie.