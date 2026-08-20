Qu'attendre de la prochaine Apple TV 4K : Siri IA, Wi-Fi 7 et nouvelle télécommande ?
Par Laurence - Publié le
Après bientôt quatre ans sans véritable renouvellement matériel, l’Apple TV 4K pourrait enfin profiter d’une importante mise à jour. Apple préparerait un nouveau modèle pour cet automne avec une puce beaucoup plus puissante, davantage de mémoire vive, le Wi-Fi 7 et surtout une version de Siri dopée à l’intelligence artificielle. Une nouvelle Siri Remote serait également prévue.
L’actuelle Apple TV 4K remonte à octobre 2022 et utilise toujours une puce A15 Bionic, apparue avec les iPhone 13. Autant dire qu’Apple dispose aujourd’hui d’une belle marge de progression. Selon des références découvertes dans le code d’Apple, la prochaine génération pourrait passer à l’A17 Pro. Mais compte tenu du lancement tardif de ce nouveau modèle, une puce A18 Pro, voire A19 Pro, ne serait pas totalement exclue.
Ce bond de performances ne servirait pas uniquement à rendre tvOS plus réactif. L’A17 Pro apporterait notamment le ray tracing accéléré matériellement, intéressant pour les jeux, mais surtout la puissance nécessaire à certaines fonctions d’Apple Intelligence. La mémoire vive devrait suivre : au moins 8 Go de RAM sont attendus, contre 4 Go actuellement.
Et c’est probablement là que se trouve la principale nouveauté. Des éléments repérés dans tvOS 27 suggèrent qu’Apple prépare l’arrivée de son nouveau Siri IA sur l’Apple TV. En lançant tvOS 27 via les outils de développement de macOS 27, une nouvelle entrée
Cette entrée n’existe pas dans tvOS 26. Cela ne signifie pas nécessairement qu’une véritable application Siri apparaîtra sur l’écran d’accueil, certaines fonctions système étant également répertoriées comme des applications. Mais tout indique que l’Apple TV devrait profiter des nouvelles capacités de l’assistant. Notons que ces fonctions pourraient nécessiter 8 Go de RAM (et donc un nouveau produit), laissant les Apple TV actuelles sur le carreau.
Apple devrait également poursuivre le remplacement des composants fournis par des fabricants tiers. La prochaine Apple TV embarquerait ainsi la puce N1 développée en interne, déjà utilisée sur certains des derniers iPhone.
Elle permettrait notamment le passage du Wi-Fi 6 au Wi-Fi 7, capable d’exploiter simultanément plusieurs bandes de fréquences avec un équipement compatible. Les débits théoriques peuvent être nettement supérieurs, même si l’intérêt sur une Apple TV dépendra évidemment de la connexion Internet et du réseau domestique. La puce N1 prend également en charge le Bluetooth 6, avec notamment des améliorations possibles en matière de latence.
La télécommande devrait elle aussi évoluer. Plusieurs sources ainsi que des références découvertes dans macOS 26.7 évoquent une nouvelle Siri Remote, sans toutefois permettre de connaître précisément les modifications prévues.
En revanche, le boîtier lui-même conserverait un design très proche de celui de la génération actuelle. Apple aurait également étudié une Apple TV équipée d’une caméra intégrée, qui permettrait notamment de passer des appels FaceTime sans utiliser la caméra d’un iPhone ou d’un iPad. Rien n’indique cependant que cette idée sera retenue dès cette année.
La nouvelle Apple TV pourrait être présentée en septembre ou en octobre, soit pendant la keynote consacrée aux nouveaux iPhone, soit lors d’une seconde présentation organisée quelques semaines plus tard. Elle ferait partie d’une offensive plus large d’Apple dans la maison connectée, aux côtés d’un nouveau HomePod mini et surtout d’un tout nouveau hub domestique.
Il demeure une inconnue importante : combien coûtera cette nouvelle Apple TV 4K ? Difficile aujourd’hui de faire un pronostic. Apple a fortement augmenté les tarifs de nombreux produits depuis le début de l’été, conséquence notamment de la flambée du prix de la mémoire et d’autres composants, portée en partie par les besoins gigantesques des centres de données dédiés à l’IA.
Tim Cook avait lui-même reconnu en juin que ces hausses devenaient difficiles à absorber. Avec une puce plus puissante, potentiellement deux fois plus de RAM et de nouveaux composants réseau, difficile de savoir si Apple procédera à un nouvel ajustement.
Après quatre ans sans renouvellement, l’Apple TV a clairement besoin d’une mise à jour matérielle. Mais l’arrivée de Siri IA pourrait surtout lui donner une nouvelle fonction dans l’écosystème Apple. Jusqu’ici essentiellement destinée au streaming, elle pourrait progressivement devenir l’un des points d’entrée d’Apple Intelligence dans le salon et la maison connectée.
UNE PUCE A17 PRO… OU ENCORE PLUS RÉCENTE
L’actuelle Apple TV 4K remonte à octobre 2022 et utilise toujours une puce A15 Bionic, apparue avec les iPhone 13. Autant dire qu’Apple dispose aujourd’hui d’une belle marge de progression. Selon des références découvertes dans le code d’Apple, la prochaine génération pourrait passer à l’A17 Pro. Mais compte tenu du lancement tardif de ce nouveau modèle, une puce A18 Pro, voire A19 Pro, ne serait pas totalement exclue.
Ce bond de performances ne servirait pas uniquement à rendre tvOS plus réactif. L’A17 Pro apporterait notamment le ray tracing accéléré matériellement, intéressant pour les jeux, mais surtout la puissance nécessaire à certaines fonctions d’Apple Intelligence. La mémoire vive devrait suivre : au moins 8 Go de RAM sont attendus, contre 4 Go actuellement.
SIRI IA DANS LE SALON
Et c’est probablement là que se trouve la principale nouveauté. Des éléments repérés dans tvOS 27 suggèrent qu’Apple prépare l’arrivée de son nouveau Siri IA sur l’Apple TV. En lançant tvOS 27 via les outils de développement de macOS 27, une nouvelle entrée
Siriapparaît avec la référence interne
campo. Or,
Camposest justement le nom de code associé à la nouvelle génération de Siri.
Cette entrée n’existe pas dans tvOS 26. Cela ne signifie pas nécessairement qu’une véritable application Siri apparaîtra sur l’écran d’accueil, certaines fonctions système étant également répertoriées comme des applications. Mais tout indique que l’Apple TV devrait profiter des nouvelles capacités de l’assistant. Notons que ces fonctions pourraient nécessiter 8 Go de RAM (et donc un nouveau produit), laissant les Apple TV actuelles sur le carreau.
WI-FI 7 ET BLUETOOTH 6
Apple devrait également poursuivre le remplacement des composants fournis par des fabricants tiers. La prochaine Apple TV embarquerait ainsi la puce N1 développée en interne, déjà utilisée sur certains des derniers iPhone.
Elle permettrait notamment le passage du Wi-Fi 6 au Wi-Fi 7, capable d’exploiter simultanément plusieurs bandes de fréquences avec un équipement compatible. Les débits théoriques peuvent être nettement supérieurs, même si l’intérêt sur une Apple TV dépendra évidemment de la connexion Internet et du réseau domestique. La puce N1 prend également en charge le Bluetooth 6, avec notamment des améliorations possibles en matière de latence.
UNE NOUVELLE SIRI REMOTE
La télécommande devrait elle aussi évoluer. Plusieurs sources ainsi que des références découvertes dans macOS 26.7 évoquent une nouvelle Siri Remote, sans toutefois permettre de connaître précisément les modifications prévues.
En revanche, le boîtier lui-même conserverait un design très proche de celui de la génération actuelle. Apple aurait également étudié une Apple TV équipée d’une caméra intégrée, qui permettrait notamment de passer des appels FaceTime sans utiliser la caméra d’un iPhone ou d’un iPad. Rien n’indique cependant que cette idée sera retenue dès cette année.
UN LANCEMENT DÈS CET AUTOMNE ?
La nouvelle Apple TV pourrait être présentée en septembre ou en octobre, soit pendant la keynote consacrée aux nouveaux iPhone, soit lors d’une seconde présentation organisée quelques semaines plus tard. Elle ferait partie d’une offensive plus large d’Apple dans la maison connectée, aux côtés d’un nouveau HomePod mini et surtout d’un tout nouveau hub domestique.
Il demeure une inconnue importante : combien coûtera cette nouvelle Apple TV 4K ? Difficile aujourd’hui de faire un pronostic. Apple a fortement augmenté les tarifs de nombreux produits depuis le début de l’été, conséquence notamment de la flambée du prix de la mémoire et d’autres composants, portée en partie par les besoins gigantesques des centres de données dédiés à l’IA.
Tim Cook avait lui-même reconnu en juin que ces hausses devenaient difficiles à absorber. Avec une puce plus puissante, potentiellement deux fois plus de RAM et de nouveaux composants réseau, difficile de savoir si Apple procédera à un nouvel ajustement.
DOMOTIQUE HomePad, HomePod mini 2, Apple TV… quelles nouveautés domotiques en approche ?
Qu’en penser ?
Après quatre ans sans renouvellement, l’Apple TV a clairement besoin d’une mise à jour matérielle. Mais l’arrivée de Siri IA pourrait surtout lui donner une nouvelle fonction dans l’écosystème Apple. Jusqu’ici essentiellement destinée au streaming, elle pourrait progressivement devenir l’un des points d’entrée d’Apple Intelligence dans le salon et la maison connectée.