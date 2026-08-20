Qu'attendre de la prochaine Apple TV 4K : Siri IA, Wi-Fi 7 et nouvelle télécommande ?

UNE PUCE A17 PRO… OU ENCORE PLUS RÉCENTE

SIRI IA DANS LE SALON

Siri

campo

Campos

tvOS 27 le grand oublié de la WWDC 2026

WI-FI 7 ET BLUETOOTH 6

UNE NOUVELLE SIRI REMOTE

UN LANCEMENT DÈS CET AUTOMNE ?

DOMOTIQUE HomePad, HomePod mini 2, Apple TV… quelles nouveautés domotiques en approche ?

Qu’en penser ?



Après quatre ans sans renouvellement, l’Apple TV a clairement besoin d’une mise à jour matérielle. Mais l’arrivée de Siri IA pourrait surtout lui donner une nouvelle fonction dans l’écosystème Apple. Jusqu’ici essentiellement destinée au streaming, elle pourrait progressivement devenir l’un des points d’entrée d’Apple Intelligence dans le salon et la maison connectée.

L’actuelle Apple TV 4K remonte àet utilise toujours, apparue avec les iPhone 13. Autant dire qu’Apple dispose aujourd’hui d’une belle marge de progression. Selon des références découvertes dans le code d’Apple,. Mais compte tenu du lancement tardif de ce nouveau modèle,, ne serait pas totalement exclue.Ce bond de performances ne servirait pas uniquement à. L’A17 Pro apporterait notamment le ray tracing accéléré matériellement, intéressant pour les jeux, mais surtout. La mémoire vive devrait suivre : au moins 8 Go de RAM sont attendus, contre 4 Go actuellement.Et c’est probablement là que se trouve la principale nouveauté.En lançant tvOS 27 via les outils de développement de macOS 27, une nouvelle entréeapparaît avec la référence interne. Or,est justement le nom de code associé à la nouvelle génération de Siri.. Cela ne signifie pas nécessairement qu’une véritable application Siri apparaîtra sur l’écran d’accueil, certaines fonctions système étant également répertoriées comme des applications. Mais tout indique que l’Apple TV devrait profiter des nouvelles capacités de l’assistant. Notons queApple devrait également poursuivre le remplacement des composants fournis par des fabricants tiers.Elle permettrait notamment le passage du, capable d’exploiter simultanément plusieurs bandes de fréquences avec un équipement compatible. Les débits théoriques peuvent être nettement supérieurs, même si l’intérêt sur une Apple TV dépendra évidemment de la connexion Internet et du réseau domestique. La puce N1 prend également en charge le Bluetooth 6, avec notamment des améliorations possibles en matière de latence.La télécommande devrait elle aussi évoluer. Plusieurs sources ainsi que des références découvertes dans macOS 26.7 évoquent unee, sans toutefois permettre de connaître précisément les modifications prévues.En revanche, le boîtier lui-même conserverait. Apple aurait également étudié une Apple TV équipée d’une caméra intégrée, qui permettrait notamment de passer des appels FaceTime sans utiliser la caméra d’un iPhone ou d’un iPad. Rien n’indique cependant que cette idée sera retenue dès cette année.La nouvelle Apple TV pourrait être présentée en septembre ou en octobre, soit pendant la keynote consacrée aux nouveaux iPhone, soit lors d’une. Elle ferait partie d’une offensive plus large d’Apple dans la maison connectée, aux côtés d’un nouveau HomePod mini et surtout d’un tout nouveau hub domestique.: combien coûtera cette nouvelle Apple TV 4K ? Difficile aujourd’hui de faire un pronostic. Apple a fortement augmenté les tarifs de nombreux produits depuis le début de l’été, conséquence notamment de la flambée du prix de la mémoire et d’autres composants, portée en partie par les besoins gigantesques des centres de données dédiés à l’IA.. Avec une puce plus puissante, potentiellement deux fois plus de RAM et de nouveaux composants réseau, difficile de savoir si Apple procédera à un nouvel ajustement.