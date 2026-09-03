Le dernier film de Ryan Reynolds arrive sur Apple TV : et c'est déjà un carton !
Par Laurence - Publié le
Apple TV lance cette semaine sa grosse rentrée avec Mayday, une comédie d’action teintée d’espionnage portée par Ryan Reynolds et Kenneth Branagh. Attendu vendredi 4 septembre sur la plateforme, le film vient de recevoir ses premières critiques, et elles sont particulièrement encourageantes. Au point que certains regrettent déjà son absence des salles de cinéma.
Apple TV s’est surtout construit une solide réputation grâce à ses séries, mais la plateforme entend bien renforcer également son catalogue de longs métrages. Et Mayday constitue la première grosse sortie de cette rentrée.
Le film réunit Ryan Reynolds et Kenneth Branagh dans une aventure mêlant comédie de duo, espionnage et action. Derrière la caméra, Apple a fait appel à John Francis Daley et Jonathan Goldstein, déjà à l’origine de Game Night et Dungeons & Dragons : Honor Among Thieves, et également coscénaristes de Horrible Bosses.
Une association qui donne déjà une assez bonne idée du ton recherché : de l’action, beaucoup d’humour et surtout une large place accordée à l’alchimie entre ses deux personnages principaux.
À quelques jours de sa sortie, les premiers avis sont tombés et Mayday semble avoir plutôt convaincu la presse américaine. JoBlo se montre particulièrement enthousiaste et le présente comme l’un des meilleurs films sortis directement en streaming cette année.
Empire estime de son côté que le film tient toutes les promesses que peut laisser imaginer une comédie d’action avec Ryan Reynolds : des combats bien chorégraphiés, de nombreuses répliques humoristiques et un divertissement particulièrement efficace, avec même quelques bonnes surprises supplémentaires.
The Hollywood Reporter souligne surtout l’alchimie comique entre Ryan Reynolds et Kenneth Branagh, dont les personnages très différents constituent visiblement l’un des principaux moteurs du film. Le média va même jusqu’à souhaiter que la suite suggérée puisse effectivement voir le jour.
Un point revient d’ailleurs régulièrement dans les premières critiques : Mayday aurait largement eu sa place dans les salles obscures. Ses séquences d’action ambitieuses, son humour et la prestation de Ryan Reynolds rappelleraient les grosses comédies d’action qui pouvaient autrefois s’imposer comme des blockbusters estivaux.
Cupertino a pourtant choisi une diffusion directement sur Apple TV, sans véritable exploitation cinématographique préalable. Cette stratégie permettra au moins aux abonnés de découvrir immédiatement le film sans supplément.
Cette sortie intervient alors qu’Apple cherche justement à donner davantage de poids au cinéma dans son catalogue. La plateforme vient également d’ajouter 15 films classiques accessibles sans surcoût à ses abonnés, tandis que plusieurs productions originales importantes sont attendues dans les prochaines semaines.
Les premières critiques laissent penser qu’Apple tient peut-être l’un des bons divertissements de cette rentrée. Sur le papier, l’association de Ryan Reynolds et Kenneth Branagh pouvait sembler assez improbable, mais c’est précisément cette différence qui paraît faire fonctionner le film.
Mayday ne semble pas chercher à révolutionner la comédie d’action. Il miserait plutôt sur une formule très classique, mais correctement exécutée : de l’action spectaculaire, de l’humour et surtout un duo suffisamment attachant pour porter l’ensemble.
Et le fait que plusieurs critiques regrettent déjà l’absence d’une véritable sortie en salles constitue probablement l’un des meilleurs compliments pour un film destiné directement au streaming. Mayday sera disponible vendredi 4 septembre sur Apple TV.
RYAN REYNOLDS ET KENNETH BRANAGH EN DUO
Apple TV s’est surtout construit une solide réputation grâce à ses séries, mais la plateforme entend bien renforcer également son catalogue de longs métrages. Et Mayday constitue la première grosse sortie de cette rentrée.
Le film réunit Ryan Reynolds et Kenneth Branagh dans une aventure mêlant comédie de duo, espionnage et action. Derrière la caméra, Apple a fait appel à John Francis Daley et Jonathan Goldstein, déjà à l’origine de Game Night et Dungeons & Dragons : Honor Among Thieves, et également coscénaristes de Horrible Bosses.
Une association qui donne déjà une assez bonne idée du ton recherché : de l’action, beaucoup d’humour et surtout une large place accordée à l’alchimie entre ses deux personnages principaux.
DES PREMIÈRES CRITIQUES TRÈS POSITIVES
À quelques jours de sa sortie, les premiers avis sont tombés et Mayday semble avoir plutôt convaincu la presse américaine. JoBlo se montre particulièrement enthousiaste et le présente comme l’un des meilleurs films sortis directement en streaming cette année.
Empire estime de son côté que le film tient toutes les promesses que peut laisser imaginer une comédie d’action avec Ryan Reynolds : des combats bien chorégraphiés, de nombreuses répliques humoristiques et un divertissement particulièrement efficace, avec même quelques bonnes surprises supplémentaires.
The Hollywood Reporter souligne surtout l’alchimie comique entre Ryan Reynolds et Kenneth Branagh, dont les personnages très différents constituent visiblement l’un des principaux moteurs du film. Le média va même jusqu’à souhaiter que la suite suggérée puisse effectivement voir le jour.
UN FILM QUI AURAIT PU SORTIR AU CINÉMA ?
Un point revient d’ailleurs régulièrement dans les premières critiques : Mayday aurait largement eu sa place dans les salles obscures. Ses séquences d’action ambitieuses, son humour et la prestation de Ryan Reynolds rappelleraient les grosses comédies d’action qui pouvaient autrefois s’imposer comme des blockbusters estivaux.
Cupertino a pourtant choisi une diffusion directement sur Apple TV, sans véritable exploitation cinématographique préalable. Cette stratégie permettra au moins aux abonnés de découvrir immédiatement le film sans supplément.
Cette sortie intervient alors qu’Apple cherche justement à donner davantage de poids au cinéma dans son catalogue. La plateforme vient également d’ajouter 15 films classiques accessibles sans surcoût à ses abonnés, tandis que plusieurs productions originales importantes sont attendues dans les prochaines semaines.
QU’EN PENSER ?
Les premières critiques laissent penser qu’Apple tient peut-être l’un des bons divertissements de cette rentrée. Sur le papier, l’association de Ryan Reynolds et Kenneth Branagh pouvait sembler assez improbable, mais c’est précisément cette différence qui paraît faire fonctionner le film.
Mayday ne semble pas chercher à révolutionner la comédie d’action. Il miserait plutôt sur une formule très classique, mais correctement exécutée : de l’action spectaculaire, de l’humour et surtout un duo suffisamment attachant pour porter l’ensemble.
Et le fait que plusieurs critiques regrettent déjà l’absence d’une véritable sortie en salles constitue probablement l’un des meilleurs compliments pour un film destiné directement au streaming. Mayday sera disponible vendredi 4 septembre sur Apple TV.