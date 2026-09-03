Le dernier film de Ryan Reynolds arrive sur Apple TV : et c'est déjà un carton !

RYAN REYNOLDS ET KENNETH BRANAGH EN DUO

DES PREMIÈRES CRITIQUES TRÈS POSITIVES

UN FILM QUI AURAIT PU SORTIR AU CINÉMA ?

QU’EN PENSER ?



Les premières critiques laissent penser qu’Apple tient peut-être l’un des bons divertissements de cette rentrée. Sur le papier, l’association de Ryan Reynolds et Kenneth Branagh pouvait sembler assez improbable, mais c’est précisément cette différence qui paraît faire fonctionner le film.



Mayday ne semble pas chercher à révolutionner la comédie d’action. Il miserait plutôt sur une formule très classique, mais correctement exécutée : de l’action spectaculaire, de l’humour et surtout un duo suffisamment attachant pour porter l’ensemble.



Et le fait que plusieurs critiques regrettent déjà l’absence d’une véritable sortie en salles constitue probablement l’un des meilleurs compliments pour un film destiné directement au streaming. Mayday sera disponible vendredi 4 septembre sur Apple TV.

, mais la plateforme entend bien renforcer également son catalogue de longs métrages. Et Mayday constitue la première grosse sortie de cette rentrée.. Derrière la caméra, Apple a fait appel à John Francis Daley et Jonathan Goldstein, déjà à l’origine de Game Night et Dungeons & Dragons : Honor Among Thieves, et également coscénaristes de Horrible Bosses.: de l’action, beaucoup d’humour et surtout une large place accordée à l’alchimie entre ses deux personnages principaux.À quelques jours de sa sortie,. JoBlo se montre particulièrement enthousiaste et le présente comme l’un des meilleurs films sortis directement en streaming cette année.estime de son côté que le film tient toutes les promesses que peut laisser imaginer une: des combats bien chorégraphiés, de nombreuses répliques humoristiques et un divertissement particulièrement efficace, avec même quelques bonnes surprises supplémentaires.souligne surtout l’alchimie comique entre Ryan Reynolds et Kenneth Branagh, dont. Le média va même jusqu’à souhaiter que la suite suggérée puisse effectivement voir le jour.Un point revient d’ailleurs régulièrement dans les premières critiques :. Ses séquences d’action ambitieuses, son humour et la prestation de Ryan Reynolds rappelleraient les grosses comédies d’action qui pouvaient autrefois s’imposer comme des blockbusters estivaux., sans véritable exploitation cinématographique préalable. Cette stratégie permettra au moins aux abonnés de découvrir immédiatement le film sans supplément.Cette sortie intervient alors qu’. La plateforme vient également d’ajouter 15 films classiques accessibles sans surcoût à ses abonnés, tandis que plusieurs productions originales importantes sont attendues dans les prochaines semaines.