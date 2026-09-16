Apple TV triomphe aux Emmy Awards avec un record de 29 récompenses

29 EMMY AWARDS POUR APPLE TV

La veste de smoking de John Ternus est formidable.

Il a AUSSI un iPhone 18 Pro Max, en plus de son iPhone Duo.

WIDOW’S BAY RAFLE 14 RÉCOMPENSES

PLURIBUS ET SLOW HORSES ÉGALEMENT RÉCOMPENSÉES

QU’EN PENSER ?



Avec 29 récompenses, Apple TV signe une performance qui confirme surtout le chemin parcouru depuis son lancement. Apple dispose d’un catalogue nettement moins fourni que celui de certains de ses concurrents, mais continue de miser sur un nombre relativement limité de productions à gros budgets et à forte visibilité.



Et cette stratégie semble plutôt bien fonctionner auprès des jurys : après Ted Lasso et The Studio, Widow’s Bay permet désormais à Apple de décrocher un nouveau record. Sept ans seulement après son arrivée dans le streaming, Apple TV s’est définitivement fait une place parmi les poids lourds de la télévision américaine.

La soirée aura été particulièrement fructueuse pour Apple. Lors de la 78e cérémonie des Primetime Emmy Awards,, ce qui en fait le réseau le plus récompensé de cette édition.Il s’agit tout simplement du meilleur résultat obtenu par le service depuis son lancement. Plusieurs productions ont contribué à ce joli palmarès, parmi lesquellesUne performance d’autant plus notable qu’Apple TV n’en est encore qu’à sa. Selon Apple, son service est ainsi devenu le réseau ayant atteint le statut de plus récompensé le plus rapidement parmi les plateformes de streaming.Mais la grande gagnante de la soirée est incontestablement Widow’s Bay. La série a, dont celui de la meilleure série comique, et s’est imposée dans l’ensemble des principales catégories. Ce résultat lui permet de décrocher deux records : Widow’s Bay devient désormais la série comique ayant remporté le plus d’Emmy Awards de l’histoire, mais également celle ayant obtenu le plus grand nombre de récompenses au cours d’une seule saison.La plateforme commence également à prendre ses habitudes dans la catégorie de la meilleure comédie.Les autres séries Apple n’ont pas été complètement éclipsées par Widow’s Bay.a notamment permis à Rhea Seehorn de décrocher l’Emmy de la meilleure actrice dans une série dramatique, tandis quea remporté celui du meilleur scénario pour une série dramatique.Slow Horses poursuit également sa belle carrière aux Emmy Awards. Saul Metzstein a été récompensé pour la meilleure réalisation d’une série dramatique, ajoutant un nouveau trophée au palmarès de la série d’espionnage d’Apple.