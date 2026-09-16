Apple TV triomphe aux Emmy Awards avec un record de 29 récompenses
Par Laurence - Publié le
Apple TV a réalisé la meilleure soirée de son histoire aux Emmy Awards. Non pas grâce à John Ternus dégainant son iPhone Duo mais parce que le service de streaming d’Apple est reparti de la 78e cérémonie avec pas moins de 29 récompenses, porté notamment par le véritable raz-de-marée de Widow’s Bay, qui devient la comédie la plus récompensée de l’histoire des Emmy Awards.
La soirée aura été particulièrement fructueuse pour Apple. Lors de la 78e cérémonie des Primetime Emmy Awards, Apple TV a décroché au total 29 récompenses, ce qui en fait le réseau le plus récompensé de cette édition.
Il s’agit tout simplement du meilleur résultat obtenu par le service depuis son lancement. Plusieurs productions ont contribué à ce joli palmarès, parmi lesquelles Widow’s Bay, Pluribus, Slow Horses, Margo’s Got Money Troubles, Palm Royale ou encore Mr. Scorsese.
Une performance d’autant plus notable qu’Apple TV n’en est encore qu’à sa septième présence aux Emmy Awards. Selon Apple, son service est ainsi devenu le réseau ayant atteint le statut de plus récompensé le plus rapidement parmi les plateformes de streaming.
Mais la grande gagnante de la soirée est incontestablement Widow’s Bay. La série a remporté 14 Emmy Awards, dont celui de la meilleure série comique, et s’est imposée dans l’ensemble des principales catégories. Ce résultat lui permet de décrocher deux records : Widow’s Bay devient désormais la série comique ayant remporté le plus d’Emmy Awards de l’histoire, mais également celle ayant obtenu le plus grand nombre de récompenses au cours d’une seule saison.
Apple TV conserve ainsi pour la deuxième année consécutive la série la plus récompensée des Emmy Awards, après le succès de The Studio l’année dernière. La plateforme commence également à prendre ses habitudes dans la catégorie de la meilleure comédie. Apple TV a remporté ce prix quatre fois au cours des six dernières éditions, notamment grâce à Ted Lasso, The Studio et désormais Widow’s Bay.
Les autres séries Apple n’ont pas été complètement éclipsées par Widow’s Bay. Pluribus a notamment permis à Rhea Seehorn de décrocher l’Emmy de la meilleure actrice dans une série dramatique, tandis que Vince Gilligan a remporté celui du meilleur scénario pour une série dramatique.
Slow Horses poursuit également sa belle carrière aux Emmy Awards. Saul Metzstein a été récompensé pour la meilleure réalisation d’une série dramatique, ajoutant un nouveau trophée au palmarès de la série d’espionnage d’Apple.
Avec 29 récompenses, Apple TV signe une performance qui confirme surtout le chemin parcouru depuis son lancement. Apple dispose d’un catalogue nettement moins fourni que celui de certains de ses concurrents, mais continue de miser sur un nombre relativement limité de productions à gros budgets et à forte visibilité.
Et cette stratégie semble plutôt bien fonctionner auprès des jurys : après Ted Lasso et The Studio, Widow’s Bay permet désormais à Apple de décrocher un nouveau record. Sept ans seulement après son arrivée dans le streaming, Apple TV s’est définitivement fait une place parmi les poids lourds de la télévision américaine.
29 EMMY AWARDS POUR APPLE TV
La soirée aura été particulièrement fructueuse pour Apple. Lors de la 78e cérémonie des Primetime Emmy Awards, Apple TV a décroché au total 29 récompenses, ce qui en fait le réseau le plus récompensé de cette édition.
Il s’agit tout simplement du meilleur résultat obtenu par le service depuis son lancement. Plusieurs productions ont contribué à ce joli palmarès, parmi lesquelles Widow’s Bay, Pluribus, Slow Horses, Margo’s Got Money Troubles, Palm Royale ou encore Mr. Scorsese.
Une performance d’autant plus notable qu’Apple TV n’en est encore qu’à sa septième présence aux Emmy Awards. Selon Apple, son service est ainsi devenu le réseau ayant atteint le statut de plus récompensé le plus rapidement parmi les plateformes de streaming.
La veste de smoking de John Ternus est formidable.
Il a AUSSI un iPhone 18 Pro Max, en plus de son iPhone Duo.
Il a AUSSI un iPhone 18 Pro Max, en plus de son iPhone Duo.
WIDOW’S BAY RAFLE 14 RÉCOMPENSES
Mais la grande gagnante de la soirée est incontestablement Widow’s Bay. La série a remporté 14 Emmy Awards, dont celui de la meilleure série comique, et s’est imposée dans l’ensemble des principales catégories. Ce résultat lui permet de décrocher deux records : Widow’s Bay devient désormais la série comique ayant remporté le plus d’Emmy Awards de l’histoire, mais également celle ayant obtenu le plus grand nombre de récompenses au cours d’une seule saison.
Apple TV conserve ainsi pour la deuxième année consécutive la série la plus récompensée des Emmy Awards, après le succès de The Studio l’année dernière. La plateforme commence également à prendre ses habitudes dans la catégorie de la meilleure comédie. Apple TV a remporté ce prix quatre fois au cours des six dernières éditions, notamment grâce à Ted Lasso, The Studio et désormais Widow’s Bay.
PLURIBUS ET SLOW HORSES ÉGALEMENT RÉCOMPENSÉES
Les autres séries Apple n’ont pas été complètement éclipsées par Widow’s Bay. Pluribus a notamment permis à Rhea Seehorn de décrocher l’Emmy de la meilleure actrice dans une série dramatique, tandis que Vince Gilligan a remporté celui du meilleur scénario pour une série dramatique.
Slow Horses poursuit également sa belle carrière aux Emmy Awards. Saul Metzstein a été récompensé pour la meilleure réalisation d’une série dramatique, ajoutant un nouveau trophée au palmarès de la série d’espionnage d’Apple.
QU’EN PENSER ?
Avec 29 récompenses, Apple TV signe une performance qui confirme surtout le chemin parcouru depuis son lancement. Apple dispose d’un catalogue nettement moins fourni que celui de certains de ses concurrents, mais continue de miser sur un nombre relativement limité de productions à gros budgets et à forte visibilité.
Et cette stratégie semble plutôt bien fonctionner auprès des jurys : après Ted Lasso et The Studio, Widow’s Bay permet désormais à Apple de décrocher un nouveau record. Sept ans seulement après son arrivée dans le streaming, Apple TV s’est définitivement fait une place parmi les poids lourds de la télévision américaine.