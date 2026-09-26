tvOS 27 : Apple a mis onze jours à expliquer sa propre mise à jour
Par Vincent Lautier - Publié le
tvOS 27 tourne sur les Apple TV depuis la mi-septembre, et il fallait jusqu'ici deviner ce que la mise à jour changeait vraiment. Apple a fini par mettre en ligne les notes de version, onze jours après la sortie. La liste est plus fournie qu'on pouvait le craindre, entre lossless haute résolution dans Apple Music et enchaînement des morceaux façon DJ.
Le 14 septembre dernier, Apple déployait tvOS 27 sur les Apple TV 4K sorties depuis 2021, en même temps que le reste de ses systèmes d'automne. Sauf que le boîtier, contrairement à un iPhone ou un Mac, n'affiche aucune note de version dans ses réglages au moment d'installer. Pour savoir ce que contient une mise à jour, il faut aller consulter un document de support sur le site d'Apple, un document que la firme remplit quand bon lui semble. Cette fois, il aura fallu attendre le 25 septembre. Onze jours pendant lesquels tout le monde a installé le système à l'aveugle, alors que plusieurs témoignages évoquent des installations ratées qui auraient transformé des Apple TV en briques, ce qui n'est pas franchement rassurant quand on ne sait déjà pas ce qu'on installe.
La liste affiche quand même de bonnes surprises. Apple Music gagne le lossless haute résolution sur l'Apple TV, et surtout AutoMix, cette fonction qui enchaîne les morceaux en ajustant le tempo comme le ferait un DJ. L'application Podcasts, revue au passage, accueille maintenant les podcasts vidéo. AirPlay est annoncé plus rapide et plus réactif. Côté accessibilité, le texte dynamique permet d'agrandir la police dans les applications, et l'audio transcrit aide à suivre un programme sans afficher les sous-titres. Les parents peuvent enfin bloquer des applications une par une selon l'utilisateur, une option qui manquait depuis des années. Rien d'énorme donc, mais pour un système aussi discret, ça fait un vrai lot de nouveautés.
Ce silence fait un peu tache à côté du traitement réservé aux autres plateformes. macOS 27 Golden Gate, sorti dans la même fournée, est documenté sous toutes les coutures, avec des pages entières sur les fonctions Apple Intelligence de Photos, de Safari, des Raccourcis ou du Finder. tvOS, lui, vit sur sa propre planète : pas de communication dédiée, très peu de place dans les keynotes, et des notes de version qui arrivent quand quelqu'un pense à mettre à jour la page. Apple présente pourtant l'Apple TV comme le cœur du salon.
C'est toujours rigolo de voir Apple soigner iOS et macOS aux petits oignons et laisser tvOS vivre sa vie à l'écart. Le système de l'Apple TV progresse pourtant à chaque version, mais tout se passe comme si personne à Cupertino n'avait envie d'en parler. Onze jours pour publier une simple page de support, pour une entreprise de cette taille, c'est quand même un peu léger. En attendant, si votre Apple TV vous propose tvOS 27, vous savez maintenant ce qui vous attend.
Onze jours de silence
Le 14 septembre dernier, Apple déployait tvOS 27 sur les Apple TV 4K sorties depuis 2021, en même temps que le reste de ses systèmes d'automne. Sauf que le boîtier, contrairement à un iPhone ou un Mac, n'affiche aucune note de version dans ses réglages au moment d'installer. Pour savoir ce que contient une mise à jour, il faut aller consulter un document de support sur le site d'Apple, un document que la firme remplit quand bon lui semble. Cette fois, il aura fallu attendre le 25 septembre. Onze jours pendant lesquels tout le monde a installé le système à l'aveugle, alors que plusieurs témoignages évoquent des installations ratées qui auraient transformé des Apple TV en briques, ce qui n'est pas franchement rassurant quand on ne sait déjà pas ce qu'on installe.
Du lossless et un DJ automatique
La liste affiche quand même de bonnes surprises. Apple Music gagne le lossless haute résolution sur l'Apple TV, et surtout AutoMix, cette fonction qui enchaîne les morceaux en ajustant le tempo comme le ferait un DJ. L'application Podcasts, revue au passage, accueille maintenant les podcasts vidéo. AirPlay est annoncé plus rapide et plus réactif. Côté accessibilité, le texte dynamique permet d'agrandir la police dans les applications, et l'audio transcrit aide à suivre un programme sans afficher les sous-titres. Les parents peuvent enfin bloquer des applications une par une selon l'utilisateur, une option qui manquait depuis des années. Rien d'énorme donc, mais pour un système aussi discret, ça fait un vrai lot de nouveautés.
Pendant ce temps, sur macOS
Ce silence fait un peu tache à côté du traitement réservé aux autres plateformes. macOS 27 Golden Gate, sorti dans la même fournée, est documenté sous toutes les coutures, avec des pages entières sur les fonctions Apple Intelligence de Photos, de Safari, des Raccourcis ou du Finder. tvOS, lui, vit sur sa propre planète : pas de communication dédiée, très peu de place dans les keynotes, et des notes de version qui arrivent quand quelqu'un pense à mettre à jour la page. Apple présente pourtant l'Apple TV comme le cœur du salon.
On en dit quoi ?
C'est toujours rigolo de voir Apple soigner iOS et macOS aux petits oignons et laisser tvOS vivre sa vie à l'écart. Le système de l'Apple TV progresse pourtant à chaque version, mais tout se passe comme si personne à Cupertino n'avait envie d'en parler. Onze jours pour publier une simple page de support, pour une entreprise de cette taille, c'est quand même un peu léger. En attendant, si votre Apple TV vous propose tvOS 27, vous savez maintenant ce qui vous attend.