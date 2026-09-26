tvOS 27 : Apple a mis onze jours à expliquer sa propre mise à jour

On en dit quoi ?



C'est toujours rigolo de voir Apple soigner iOS et macOS aux petits oignons et laisser tvOS vivre sa vie à l'écart. Le système de l'Apple TV progresse pourtant à chaque version, mais tout se passe comme si personne à Cupertino n'avait envie d'en parler. Onze jours pour publier une simple page de support, pour une entreprise de cette taille, c'est quand même un peu léger. En attendant, si votre Apple TV vous propose tvOS 27, vous savez maintenant ce qui vous attend.