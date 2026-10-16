XGIMI HORIZON 30 : des vidéoprojecteurs 4K à 120 Hz et jusqu’à 6 000 lumens

Trois modèles et une luminosité en hausse

De la 4K à 120 Hz pour les joueurs

Une installation plus souple

Quels prix en France ?

Qu’en penser ?



Avec la 4K à 120 Hz et une luminosité annoncée particulièrement élevée, XGIMI cherche clairement à séduire les amateurs de home cinéma comme les joueurs. Les caractéristiques sont intéressantes, notamment sur l’Ultra Max, mais les tarifs restent conséquents. Il faudra surtout vérifier la qualité du contraste, le bruit de fonctionnement et la latence réelle avant de juger cette nouvelle génération. Les remises de précommande rendent néanmoins les trois modèles un peu plus attractifs.

Ces trois nouvelles références () utilisent une source lumineuse triple laser RVB, mais leurs performances diffèrent. Le HORIZON 30 Pro annonce 4 800 lumens ISO et un contraste natif de 8 000:1. Le Max grimpe à 5 300 lumens et 9 000:1, tandis que l’Ultra Max atteintSelon XGIMI,. Les chiffres s'annoncent prometteurs, même s’il faudra vérifier les performances réelles, notamment dans une pièce éclairée. La gamme intègre égalementL’autre évolution importante concerne le taux de rafraîchissement., contre 60 Hz sur la génération précédente. Voilà bien qui est plutôt intéressant pour les consoles et les PC de jeu, mais également pour les retransmissions sportives.XGIMI annonce aussi la compatibilité VRR, ALLM et AMD FreeSync, afin de limiter les déchirures d’image et d’améliorer la réactivité. Le constructeur évoque unesans toutefois communiquer de mesure précise dans son annonce.Côté installation, les HORIZON 30 disposent d’un pied intégré inclinable et pivotant, d’un zoom optique et d’un système de déplacement de l’objectif., notamment pour passer d’un format 16:9 à une image plus large. Google TV est directement intégré, tandis que deux haut-parleurs Harman Kardon de 12 W assurent la partie audio, avec prise en charge du DTS Virtual., avant une commercialisation le 1er novembre (le Horizon 30 Ultra Max sera quant à lui commercialisé le 10 novembre). Le modèle HORIZON 30 Pro est en précommande à(à 2 499 $ à la date de commercialisation), le HORIZON 30 Max en précommande à(2 999 $ à la date de commercialisation) et le HORIZON 30 Ultra Max à(contre 3 499 $ à la date de commercialisation). Les précommandes comprennent également un support de sol ou de plafond et deux paires de lunettes 3D.