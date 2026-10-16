XGIMI HORIZON 30 : des vidéoprojecteurs 4K à 120 Hz et jusqu’à 6 000 lumens
Par Laurence - Publié le
Après une première apparition à l’IFA 2026, XGIMI officialise sa nouvelle gamme HORIZON 30. Au programme : trois vidéoprojecteurs 4K équipés d’une technologie triple laser RVB, avec une luminosité pouvant atteindre 6 000 lumens ISO et un affichage à 120 Hz. De quoi séduire les amateurs de cinéma, mais aussi les joueurs. Les précommandes sont déjà ouvertes, avec des remises intéressantes.
Ces trois nouvelles références (HORIZON 30 Pro, HORIZON 30 Max et HORIZON 30 Ultra Max) utilisent une source lumineuse triple laser RVB, mais leurs performances diffèrent. Le HORIZON 30 Pro annonce 4 800 lumens ISO et un contraste natif de 8 000:1. Le Max grimpe à 5 300 lumens et 9 000:1, tandis que l’Ultra Max atteint 6 000 lumens ISO et un contraste de 10 000:1.
Selon XGIMI, cette génération offrirait jusqu’à 15 % de luminosité supplémentaire et un contraste natif multiplié par sept par rapport à la gamme HORIZON 20. Les chiffres s'annoncent prometteurs, même s’il faudra vérifier les performances réelles, notamment dans une pièce éclairée. La gamme intègre également un double iris intelligent, un objectif X-Master Red Ring et la prise en charge des formats Dolby Vision, HDR10+ et IMAX Enhanced.
L’autre évolution importante concerne le taux de rafraîchissement. Les trois modèles prennent désormais en charge la 4K à 120 Hz, contre 60 Hz sur la génération précédente. Voilà bien qui est plutôt intéressant pour les consoles et les PC de jeu, mais également pour les retransmissions sportives.
XGIMI annonce aussi la compatibilité VRR, ALLM et AMD FreeSync, afin de limiter les déchirures d’image et d’améliorer la réactivité. Le constructeur évoque une faible latence, sans toutefois communiquer de mesure précise dans son annonce.
Côté installation, les HORIZON 30 disposent d’un pied intégré inclinable et pivotant, d’un zoom optique et d’un système de déplacement de l’objectif. La fonction Lens Memory permet de mémoriser jusqu’à cinq configurations d’affichage, notamment pour passer d’un format 16:9 à une image plus large. Google TV est directement intégré, tandis que deux haut-parleurs Harman Kardon de 12 W assurent la partie audio, avec prise en charge du DTS Virtual.
Les précommandes à prix réduit sont ouvertes jusqu’au 31 octobre sur le site de XGIMI, avant une commercialisation le 1er novembre (le Horizon 30 Ultra Max sera quant à lui commercialisé le 10 novembre). Le modèle HORIZON 30 Pro est en précommande à 1 899 $ (à 2 499 $ à la date de commercialisation), le HORIZON 30 Max en précommande à 2 499 € (2 999 $ à la date de commercialisation) et le HORIZON 30 Ultra Max à 2 999 $ (contre 3 499 $ à la date de commercialisation). Les précommandes comprennent également un support de sol ou de plafond et deux paires de lunettes 3D.
Avec la 4K à 120 Hz et une luminosité annoncée particulièrement élevée, XGIMI cherche clairement à séduire les amateurs de home cinéma comme les joueurs. Les caractéristiques sont intéressantes, notamment sur l’Ultra Max, mais les tarifs restent conséquents. Il faudra surtout vérifier la qualité du contraste, le bruit de fonctionnement et la latence réelle avant de juger cette nouvelle génération. Les remises de précommande rendent néanmoins les trois modèles un peu plus attractifs.
Trois modèles et une luminosité en hausse
Ces trois nouvelles références (HORIZON 30 Pro, HORIZON 30 Max et HORIZON 30 Ultra Max) utilisent une source lumineuse triple laser RVB, mais leurs performances diffèrent. Le HORIZON 30 Pro annonce 4 800 lumens ISO et un contraste natif de 8 000:1. Le Max grimpe à 5 300 lumens et 9 000:1, tandis que l’Ultra Max atteint 6 000 lumens ISO et un contraste de 10 000:1.
Selon XGIMI, cette génération offrirait jusqu’à 15 % de luminosité supplémentaire et un contraste natif multiplié par sept par rapport à la gamme HORIZON 20. Les chiffres s'annoncent prometteurs, même s’il faudra vérifier les performances réelles, notamment dans une pièce éclairée. La gamme intègre également un double iris intelligent, un objectif X-Master Red Ring et la prise en charge des formats Dolby Vision, HDR10+ et IMAX Enhanced.
De la 4K à 120 Hz pour les joueurs
L’autre évolution importante concerne le taux de rafraîchissement. Les trois modèles prennent désormais en charge la 4K à 120 Hz, contre 60 Hz sur la génération précédente. Voilà bien qui est plutôt intéressant pour les consoles et les PC de jeu, mais également pour les retransmissions sportives.
XGIMI annonce aussi la compatibilité VRR, ALLM et AMD FreeSync, afin de limiter les déchirures d’image et d’améliorer la réactivité. Le constructeur évoque une faible latence, sans toutefois communiquer de mesure précise dans son annonce.
Une installation plus souple
Côté installation, les HORIZON 30 disposent d’un pied intégré inclinable et pivotant, d’un zoom optique et d’un système de déplacement de l’objectif. La fonction Lens Memory permet de mémoriser jusqu’à cinq configurations d’affichage, notamment pour passer d’un format 16:9 à une image plus large. Google TV est directement intégré, tandis que deux haut-parleurs Harman Kardon de 12 W assurent la partie audio, avec prise en charge du DTS Virtual.
Quels prix en France ?
Les précommandes à prix réduit sont ouvertes jusqu’au 31 octobre sur le site de XGIMI, avant une commercialisation le 1er novembre (le Horizon 30 Ultra Max sera quant à lui commercialisé le 10 novembre). Le modèle HORIZON 30 Pro est en précommande à 1 899 $ (à 2 499 $ à la date de commercialisation), le HORIZON 30 Max en précommande à 2 499 € (2 999 $ à la date de commercialisation) et le HORIZON 30 Ultra Max à 2 999 $ (contre 3 499 $ à la date de commercialisation). Les précommandes comprennent également un support de sol ou de plafond et deux paires de lunettes 3D.
Qu’en penser ?
Avec la 4K à 120 Hz et une luminosité annoncée particulièrement élevée, XGIMI cherche clairement à séduire les amateurs de home cinéma comme les joueurs. Les caractéristiques sont intéressantes, notamment sur l’Ultra Max, mais les tarifs restent conséquents. Il faudra surtout vérifier la qualité du contraste, le bruit de fonctionnement et la latence réelle avant de juger cette nouvelle génération. Les remises de précommande rendent néanmoins les trois modèles un peu plus attractifs.