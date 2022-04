Apple Watch : pas de glycémie, ni de tensiomètre avant 2024 ?

D'après Mark Gurman de Apple prévoirait d'ajouter à sa montre, la surveillance de la température corporelle cette année. Il serait grand temps de le faire, de nombreux concurrents en disposant dans leurs modèles.Du côté des autres nouveautés, il semblerait que la firme ait connu. Apparemment, les capteurs n'auraient pas donné des résultats suffisants lors des tests préliminaires. En effet, la mesure nécessiterait un étalonnage mensuel pour être parfaitement exacte. Même si Cupertino bosserait sur ces derniers depuis au moins quatre ans (soit bien avant la pandémie), ils ne devraient pas être opérationnels avant 2024, voire 2025... Même topo pour la surveillance non invasive de la glycémie !Apple travaillerait sur des fonctions de santé, de sommeil, de remise en forme et de gestion des médicaments intégrées dans l'application Santé de l' iPhone . Elle améliorerait également les, comme le suivi des cycles et des périodes de fertilité (via la température). Elle entend également améliorer la détection de fibrillation auriculaire existante.