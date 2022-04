Le Vivosmart 5 de Garmin soigne son look et offre 7 jours d'autonomie

Le nouveau venu est une évolution intéressante de la génération précédente lancée en août 2018, avec un design revu et plus moderne,, permettant de consulter plus facilement les informations, un bouton physique en sus des contrôles tactiles, un bracelet interchangeable, le tout en conservant uLe bracelet d'activité conserve l'ensemble des possibilités de la génération précédente, notifications, suivi du sommeil et du taux d'oxygène dans le sang, suivi de rythme cardiaque, décompte des pas effectués, indice d'énergie et du niveau de stress du porteur, et ajoute à cela des alertes en cas de rythme cardiaque anormal et la possibilité d'appeler les secours en envoyant un signal de détresse indiquant la position de l'utilisateur aux contacts d'urgence enregistrés via un appui long sur le bouton physique.