Un bien joli concept d’Apple Watch Series 8

En prévision des annonces de Cupertino, prévus pour cet automne,, avec aujourd'hui. C'est MH_FrenchTech , créateur digital français sur Instagram, qui propose sa très séduisante vision Le tout est d'autant plus beau que le concept a étéavec l'app Shapr3D: Modélisation CAO . On retrouve les bords droits des iPhone et iPad , une belle robe aluminium et la désormais célèbre couronne sur le côté. À noter que dans un deuxième post , il dévoile le processus de création avec un joli timelapse .