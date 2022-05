Par ici notre test de l'Apple Watch Series 7 !

Pour le premier trimestre 2022,, selon Counterpoint Research , puisqu’il, soit une croissance à deux chiffres pour le cinquième trimestre consécutif. Dans ce contexte,. En effet, elle progresserait légèrement, et passerait d’une part de 35,9% il y a un an à 36,1% cette année, soit une progression de 14%.Notons de plus queen glissement annuel, battant ainsi son record d'expédition.En regardant de plus près les différentes zones géographiques,, alors que la plupart des grandes régions auraient connu une croissance en glissement annuel. Pour, sid'une année sur l'autre, d'autres grandes marques telles quesur le marché européen au cours de cette période. Le conflit en Ukraine ainsi que la pénurie de composants affectent de plus en plus l’Europe, avant un deuxième trimestre ui s'annonce plus compliqué pour l'ensemble de l'industrie.