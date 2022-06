Fitbit planche sur un correctif pour les déconnexions intempestives des Charge 5

Plusieurs utilisateurs se plaignent sur les forums de Fitbit de déconnexions Bluetooth intempestives entre leurs Charge 5 et l'appareil hôte, que ce soit un périphérique Apple ou Android. Le problème semble toucher les utilisateurs depuis janvier 2022, soit peu après la commercialisation de la dernière génération en date du dernier bracelet d'activité du constructeur, désormais dans l'escarcelle de Google. Selon un modérateur du forum officiel Pour rappel,, un écran couleur, la prise en charge des ECG, la possibilité d'évaluer le niveau de stress du porteur, ou encore un score de préparation quotidienne calculé en fonction de l'historique des activités physiques, du score de sommeil, et de la fréquence cardiaque. En fonction des informations collectées, le bracelet pourra recommander différentes activités, comme une séance de yoga afin de se relaxer et reprendre des forces, ou au contraire une activité physique intense si le porteur est en forme.N'hésitez pas à nous faire part dans les commentaires de vos éventuelles mésaventures et solutions si vous êtes touchés par ces déconnexions du Bluetooth sur votre Charge 5. Le bracelet d'activité FitbIt Charge 5 à 148,99€ au lieu de 179,95€