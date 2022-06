Apple travaillerait sur un MacBook Pro doté d’un tapis de charge intégré

boîtier formé au moins partiellement à partir d'un matériau diélectrique transparent tel que le plastique, le verre ou un matériau céramique

de manière continue ou sans soudure ce qui peut améliorer l'apparence et la sensation de l'appareil sans avoir les inconvénients de certaines conceptions traditionnelles

Ce dernier pourrait même reprendre à son compte certains aspects de l’, le chargeur dévoilé mais abandonné il y a quelques années. Ce nouveau brevet s’inscrit donc dans la continuité (on compterait plus de 150 brevets similaires déposés à l’USPTO, dont quatre pour le compte de Cupertino).Comme les précédents,. Après un bref état des lieux des composants traditionnels, de leur résistance aux chocs et aux rayures ou encore de leur confort à l’usage, Cupertino se penche sur lessusceptibles d’être employés.Le moins que l'on puisse dire est qu' Apple ne manque d'imagination. Elle évoque un. Elle précise que ce dernier en serait entièrement recouvert (unibody, le retour)