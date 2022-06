Une nouvelle version du chargeur 3-en-1 de Belkin avec la charge rapide pour Apple Watch Series 7

La nouvelle mouture reprend l'ensemble des caractéristiques de la première génération et ajoute. Pour le reste, on retrouve la possibilité de recharger un iPhone compatible ( iPhone 12 et iPhone 13 . Il peut également recevoir sur le socle des AirPods (ou tout autre appareil compatible avec la charge sans fil) avec une puissance de charge de 5 W, et intègre un galet magnétique de charge pour une Apple Watch , et le constructeur fournit une alimentation de 40W dans la boite. Le Belkin Boost ↑ Charge Pro affiche des finitions premium ainsi que des mensurations de 13,86 x 13,67 x 16,5 centimètres pour un poids de 531 grammes. Les deux versions sont listées sur le site de Belkin (mais la nouvelle génération ne semble pas encore commercialisée sur notre territoire, ce qui ne devrait pas tarder) et il faudra donc faire attention au modèle proposé par les boutiques. lors de votre achat en fonction de votre intérêt pour la charge rapide des Apple Watch