Apple Watch Series 7 : Apple vante la solidité de sa montre sur un ring (mais pas pas que)

Apple Watch Series 7. L'Apple Watch la plus durable de tous les temps

Cette dernière va en effet (attention aux âmes sensibles) résister, dans le désordre, à un ballon de foot, une balle de tennis, du sable, de la glace, une paroi en verre, de la boue, un lutteur pas très content, des portes de bus, de la bave de chien, un gâteau d'anniversaire, de la sauce tomate, de l'eau de mer, un skate park, un golfeur maladroit et même, dernier outrage, un cuvette de WC... Le tout se finit par un message limpide :Certains souligneront une certaine incongruité avec la possible sortie d'un modèle sportif à la rentrée prochaine ! En effet, cette année, Apple pourrait lancer trois nouveaux modèles d' Apple Watch . Outre l' Apple Watch Series 8 , on pourrait avoir une nouvelle Apple Watch SE et une inédite Apple Watch en version plus sportive pour les sports extrêmes ! Pour, la montre devrait être dotée d’une puce S8 plus rapide, mais peu différente de la S7.. Celui-ci pourrait indiquer davantage de fonction tout en préservant l’autonomie de la batterie.