L'Apple Watch Series 8 pourrait juste signaler si son utilisateur a de la fièvre ou pas

la fonction de température ne donnera pas de lecture spécifique -comme avec un thermomètre au front ou au poignet- mais elle devrait être en mesure de dire si elle estime que vous avez de la fièvre. Elle pourrait alors vous recommander de consulter votre médecin ou d'utiliser un thermomètre dédié.

Suivi de température sur l'app Fitbit

Cette dernière devrait comporter une fonction très intéressante : un capteur de température corporelle. Celle-ci est très attendue, certains regretteront même qu’elle ne soit pas arrivée plus tôt avec la pandémie.En revanche, d'autres risquent d'être déçus si les prédictions du journaliste s’avéraient exactes :Ce nouveau capteur serait donc similaire à celui utilisé pour calculer l'et ne donnerait, juste des alertes.Par comparaison, la plus petite des Fitbit a récupéré un suivi sommaire de la température, via une mise à jour logicielle l'année dernière (plus ou moins détaillé avec l'abonnement premium). Aussi, on espère que l'option proposée par Apple sera un peu plus conséquente qu'une, ce qui ne semble pas gagné.Mark Gurman semble croire que les autres modifications matérielles seront. Pour le reste,En effet, il liste toutes les listes qui ne devraient pas apparaître avec cette prochaine génération, à savoir la surveillance de la fréquence cardiaque ou à la capacité de déterminer sa température corporelle., la fonction ne pourrait pas arriver sur deux appareils différents, la même année. Il souligne d'ailleurs -certains grinceront des dents- qu'il est grand temps de voir arriver une nouvelle itération, les AirPods Pro ayant été lancés fin 2019, leur batterie pourrait être en fin de vie, ou fortement amoindrie...