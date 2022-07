La Fitbit Charge 5 pourrait aider à retrouver un smartphone

Selon nos confrères de 9to5Google , la mise à jour 1.171.50 du bracelet d'activité Fitbit Charge 5 permettrait de profiterA l'image de ce que propose Cupertino avec l' Apple Watch (Fitbit le propose également sur certains modèles), cela permettra de retrouver plus simplement et rapidement un smartphone égaré en déclenchant la fonction adéquate (disponible en faisant glisser le doigt du haut de l'interface vers le bas). Attention toutefois, cette mise à jour ne semble pas encore déployée pour l'ensemble des utilisateurs.Pour rappel,, un écran couleur, la prise en charge des ECG, la possibilité d'évaluer le niveau de stress du porteur, ou encore un score de préparation quotidienne calculé en fonction de l'historique des activités physiques, du score de sommeil, et de la fréquence cardiaque. En fonction des informations collectées, le bracelet pourra recommander différentes activités, comme une séance de yoga afin de se relaxer et reprendre des forces, ou au contraire une activité physique intense si le porteur est en forme. Le bracelet d'activité FitbIt Charge 5 à 148€ au lieu de 179,95€