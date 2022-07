iOS 16 : le suivi des traitements s'adapte automatiquement au décalage horaire !

-que ce soit sur une période déterminée, ou à long terme. Ce dernier est donc bienafin de tenir le compte (pour ceux qui sont amenés à avoir un suivi important ou inhabituel), de ne pas oublier une prise ou encore deEt c'est justement sur ce point qu'un de nos lecteurs a attiré notre attention.En effet, ayant installé la bêta sur son iPhone , il a configuré cette option pour prendre un traitement à heure fixe (dans son exemple à 8h00), et a été amené à partir à l'étranger avec un. Petite merveille de technologie,Un petit détail -mais ô combien important pour certaines posologies- dont Cupertino est passé maître.Pour rappel, il faut se rendre dans. Il faudra renseigner huit écrans : le nom, le type (gélule, comprimé, liquide, voire crème ou autre, la liste est plutôt complète), la puissance du traitement (facultatif) et bien sûr la fréquence (nombre de prise et heures).: choisir la forme de son comprimé (on peut aussi prendre n'importe laquelle), la couleur de celui-ci et celle de son fond.On peut rajouter quelques infos facultatives comme-histoire de garder un brin de confidentialité. A la fin, on peut accéder à un(la même présentation que pour le suivi des cycles) avec des raccourcis vers des infos, la possibilité de modifier son traitement, d'en ajouter d'autres et des liens vers des études médicales.