Apple veut faire de l'Apple Watch Ultra, un véritable ordinateur de plongée

Résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres

L’Apple Watch Series 8 est résistante à l’eau jusqu’à 50 mètres, conformément à la norme ISO 22810:2010. Elle peut être utilisée pour des activités en eaux peu profondes telles que la natation en piscine ou en eau libre. En revanche, l’Apple Watch Series 8 ne doit pas être utilisée pour la plongée sous‑marine, le ski nautique ou d’autres activités impliquant des courants rapides ou une immersion profonde. La résistance à l’eau n’est pas permanente et peut s’amenuiser au fil du temps. Pour plus d’informations, cliquez ici.



L’Apple Watch Ultra est résistante à l’eau jusqu’à 100 mètres, conformément à la norme ISO 22810. Elle peut être utilisée pour la plongée loisir (avec une app tierce compatible téléchargée sur l’App Store) jusqu’à une profondeur de 40 mètres et pour les sports nautiques à grande vitesse. L’Apple Watch Ultra ne doit pas être utilisée pour la plongée sous-marine à une profondeur de plus de 40 mètres. La résistance à l’eau n’est pas permanente et peut s’amenuiser au fil du temps. Pour plus d’informations, cliquez ici.

Mesure de la profondeur, de la température de l’eau et de la durée de la plongée

Journal de Plongée

C’est un plaisir de travailler avec Apple pour associer notre expertise en plongée, reconnue à l’échelle mondiale, aux capacités uniques de l’Apple Watch Ultra pour transformer cette montre si appréciée au quotidien en ordinateur de plongée de pointe , a déclaré Mike Huish, CEO chez Huish Outdoors. Avec Oceanic+, les possesseurs d’Apple Watch Ultra pourront profiter d’une expérience de plongée inédite et plus intense.

Elle s'intéresse enfin avec plus d'attention aux sports nautiques -y compris le kitesurf, le wakeboard ou la plongée jusqu'à 40 mètres.Elle dispose en effet de, ainsi qu'une durabilité accrue. Elle dispose en effet des certifications(résistance à 10 ATM = 100 m = WR100 = 10 Bar) et, la norme internationale pour les accessoires de plongée.Dotée d’un nouveau profondimètre, l’ Apple Watch Ultra intègre une app Profondeur qui propose plusieurs renseignements comme. Le bouton Action peut être programmé pour lancer instantanément l’app Profondeur.En collaboration avec Huish Outdoors, une marque renommée de matériel de plongée, Apple a conçu, afin de transformer l’Apple Watch Ultra en un ordinateur de plongée., celle-ci utilise let propose différentes tâches : la planification de plongée, des mesures de plongées faciles à comprendre, des alertes visuelles et haptiques, les limites de plongée sans décompression, la vitesse de remontée et les paliers de décompression recommandés.L’app Oceanic+ permet de, de recevoir des statistiques sur les conditions de plongée et de tenir ce fameux journal de plongée évoqué pendant la keynote. Ce dernier pourra être partager automatiquement avec ses proches, via la synchronisation avec un iPhone Pour rappel, l' Apple Watch Ultra est disponible au prix unique de 999 euros. Pensée pour les sportifs et les baroudeurs, la montre se distingue du reste de la gamme avec un boitier en titane de 49mm, un bouton supplémentaire configurable (qui peut même être utilisé même avec des gants pour le ski), un GPS plus précis utilisant deux fréquences et captant davantage de satellites, une sirène de 86 dB, la 4G sur l'ensemble des modèles, et une autonomie en hausse atteignant désormais un vertigineux 60 heures (enfin pour Apple).