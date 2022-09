Apple Watch Ultra : comment activer le mode Nuit et le cadran exclusif Wayfinder

Un cadran dédié et exclusif

Cadran Wayfinder

sang

Pour activer le Mode Nuit :



• Sélectionner le cadran Wayfinder dédié

• Tourner la couronne digitale dans un sens ou dans l'autre pour passer ou sortir du mode nocturne.

Cette dernière va complètement supprimer la lumière bleue et soulager la vision nocturne. Apple évoque même une notion de protection, ce qui peut être crucial dans certaines conditions.Spécialement conçu pour l’Apple Watch Ultra, celui-ci permet d’alterner entre l’horloge et la boussole en temps réel.. Dans l’obscurité, l'utilisateur pourra simplement tourner la Couronne Digitale pour activer le mode Nuit, et les éléments du cadran s’éclairant alors en rougevif.Pour rappel,Elle se distingue en effet des autres modèles avec un boitier inédit en titane deet un bouton Action supplémentaire entièrement personnalisable.La montre arbore une couronne digitale mais un peu plus imposante, trois microphones, deux haut-parleurs, un GPS plus précis bi-fréquences (L1 et L5), une sirène de 86 dB (avec l'app Siren ), la 4G d'office et une autonomie en hausse atteignant désormais 36 heures (et même jusqu'à 60 heures via le mode économie d'énergie).