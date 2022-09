Comment activer le mode Economie d'énergie de watchOS9 sur les Apple Watch

Economie d'énergie

Pour activer le mode(qui remplace le mode),. Il sera ensuite possible de l'activer immédiatement, ou de choisir de l'activer pendant un, deux ou trois jours (si la batterie tient jusque-là). Reste à savoir à quel point ce mode d'économie d'énergie augmentera l'autonomie des anciens modèles, particulièrement ceux qui ne disposent pas du mode(Apple Watch et SE, y compris la dernière version présentée lors de la keynote)., dont la sortie est prévue pour lundi prochain. Point important, le modeest une fonctionnalité de watchOS 9 et non des dernières Apple Watch Series 8 et Ultra , et sera donc disponible pour les montres compatibles avec la dernière version du système (à partir de l'Apple Watch Series 4). Selon Cupertino, ce mode permet de prolonger l'autonomie (de 16 à 36 heures sur une Apple Watch Series 8 et de 36 à 80 heures sur une Apple Watch Ultra ) en désactivant le mode(l'écran toujours allumé) tout en. Parmi les fonctionnalités désactivées on retrouve,