Quelle Apple Watch Series 8/ SE 2/ Ultra peut être livrée le 16 ? [délai + sondage]

Live ! On parle des nouveautés de la Keynote !

Passé ce premier weekend, les délais de livraison sur l'Apple Store commencent à s'allonger pour certains modèles. En revanche, elles peuvent être récupérée le jour dit en Apple Store. Dans ces conditions, il peut être intéressant de regarder du coté des revendeurs, surtout si vous n'êtes pas trop regardant pour les bracelets.Ainsi,, les délais sont variables. Pour la Boucle Alpine , on atteint les 11-18 octobre pour l'Ultra. Pour la Boucle Trail , on passe au 25 octobre - 2 novembre, et, pour le Bracelet Océan , 4-11 octobre (les bracelets étant plus standards pour ce dernier, les délais semblent davantage maitrisés).Pour l' Apple Watch Series 8 , les boitiers Alu Bleu Minuit et Lumière Stellaire ont basculé eux-aussi au. Mais les plus classiques -Argent ou RED- et l' Apple Watch SE 2 peuvent toujours être livrés vendredi (surtout hors Boucle Unique). Du côté des Boitiers en Acier, on tourne également sur mi octobre. Enfin la version Hermès affiche 10-12 semaines.(signe d'un engouement manifeste pour certains modèles, notamment les coloris de l'année) ? Et là encore d'autres questions peuvent être soulevées au niveau de la gestion du stock : Apple a-t-elle vu trop juste ou a mal mesuré l'attrait de certains coloris ou modèles ? A moins qu'il ne s'agisse de problèmes de production...