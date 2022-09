watchOS 9 : voici la liste des éléments désactivés par le mode Economie d'énergie

Fonctionnalités désactivées par le mode d'économie d'énergie

Cupertino se fend d' une nouvelle page officielle d'assistance (qui remplace le modeauparavant proposé). Selon la fiche, le mode économie d'énergie désactive l'écran toujours allumé, les notifications de fréquence cardiaque irrégulière, élevée et faible, la mesure de la fréquence cardiaque en arrière-plan, la mesure du taux d’oxygène dans le sang en arrière-plan, et le suivi automatique d'une activité sportive.Le mode économie d'énergie désactive également les connexions Wi-Fi et cellulaires ainsi que les appels téléphoniques entrant et les notifications lorsque votre iPhone n'est pas à proximité. De plus,, comme les appels téléphoniques et les requêtes Siri qui peuvent prendre un peu plus de temps, l'actualisation des applications en arrière-plan qui sera effectuée moins régulièrement (tout comme les complications des cadrans), ou encore des animations et défilement qui peuvent paraitre moins fluides (la détection de chute reste quant à elle active).Pour activer le mode(qui remplace le mode),. Il sera ensuite possible de l'activer immédiatement, ou de choisir de l'activer pendant un, deux ou trois jours (si la batterie tient jusque-là). Reste à savoir à quel point ce mode d'économie d'énergie augmentera l'autonomie des anciens modèles, particulièrement ceux qui ne disposent pas du mode(Apple Watch et SE, y compris la dernière version présentée lors de la keynote).