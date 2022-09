L'Apple Watch Ultra a la plus grosse batterie de la gamme (sans surprise)

L’autonomie de la batterie d’une journée est basée sur l’utilisation suivante : 180 vérifications de l’heure, 180 notifications, 90 minutes d’utilisation d’apps et un entraînement de 60 minutes avec lecture de musique depuis l’Apple Watch en utilisant le Bluetooth, sur une durée de 36 heures. Les 36 heures d’utilisation de l’Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) incluent un total de 8 heures de connexion 4G LTE et 28 heures de connexion à un iPhone en Bluetooth. Tests réalisés par Apple en août 2022 sur des prototypes d’Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) jumelés à un iPhone. Tous les appareils étaient équipés de préversions logicielles. L’autonomie de la batterie varie en fonction de l’utilisation, de la configuration, du réseau cellulaire, de la puissance du signal et de nombreux autres facteurs. Les résultats sont susceptibles de varier.

. Il faudra bien cela pour offrir les 36 heures d'autonomie (60 heures en mode d'économie d'énergie, contre 18 et 36 heures pour la Series 8) et accompagner une dalle capable de 2 000 nits (une première sur une montre connectée). MySmartPrice a fouiné au sein de la base de donnée d'un organisme chinois de certification afin de révéler que l'Apple Watch Ultra dispose d'une batterie de 542 mAh, à comparer aux 308 mAh de la Series 8 45mm (comme la Series 7 45mm), soit 76 % de capacité en plus (bien qu'il aurait été plus intéressant de disposer des capacités en Wh pour faire un comparaison cohérente).(et en fonction des activités)Cupertino ayant annoncé qu'elle serait capable de tenir un Ironman complet, ce triathlon exigeant demandant de parcourir 226 kilomètres, dont 3,8 km à la nage, puis 180,2 km en vélo pour finir par un marathon. Pour rappel, Apple indique sur son site officiel :Nous sommes impatients de pouvoir mettre la main sur cette nouvelle montre qui souffle un réel vent de fraicheur sur la gamme, et