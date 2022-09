Il ponce son Apple Watch Ultra pour lui donner une finition plus sobre

Action

Apparemment son propriétaire n'était pas fan du boutonorange (pourtant bien sympathique) et a décidé de s'attaquer à la couleur de ce dernier. Mais en plus de cela, la finition Titane ne lui convenant pas, il a également customisé son boitier.Pour le bouton, il s'est équipé d'unafin de gratter doucement la couche colorée jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ensuite il s'est juste muni d'un papier abrasif grossier (le grain n'a pas été communiqué) et a frotté toujours très précautionneusement l'Apple Watch Ultra.. Selon lui, on se rapprocherait presque de celle des boîtiers de certains modèles d', qui étaient disponibles en titane brossé avec les Series 5, 6 et 7.Soucieux de son apparence, il indique que, même s'il apprécie bien plus sa montre ainsi modifiée, il la porterait volontiers en tenue décontractée, mais il ne le ferait pas pour des évènements plus sélects ou des soirées mondaines.