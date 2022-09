Apple Watch Series 8 : les principales nouveautés (température, cycles, accidents)

Far Out

Des fonctions dédiées aux femmes, un suivi des cycles amélioré

Suivi de cycle

Détection des accidents de voiture, double système d'alerte et appel automatique

Appel d'urgence

Un look inchangé

Disponible sur l'Apple Store dans la foulée de la keynote, cette montre devrait toutefois trouver son public, notamment les utilisateurs ayant un modèle de plusieurs générations précédentes ou un premier acheteur (ou acheteuse puisque la Series 8 offre ungrâce aux capteurs de température).La température sera en effet relevée toutes les 5 secondes, permettant d'afficher un historique très précis et de mieux analyser l'évolution d'un cycle. Ainsi, une notification avertira -par exemple- l'utilisatrice de la période estimée d'ovulation ou de l'existence d'une anomalie devant être vérifiée par un médecin.Ce dispositif devrait logiquement, qui est disponible sur l'app Santé de l' iPhone et peut-être affiner les estimations des dates, qui sont encore trop larges. Toutes les données seront bienafin d'en garantir la confidentialité.Rappelons que depuis 2019, l'application Santé dispose d'un ongletet permet de. Pour cela, il doit être renseigné manuellement, une fois pour y indiquer ses précédents cycles et d'autres pour confirmer les dates. On peut également indiquer certaines données parmi une vingtaine de symptômes prémenstruels ou menstruels (mastodynie, perte d'appétit, chutes de cheveux, crampes, douleurs...) ou encore des facteurs externes spécifiques.Le but est de pouvoir proposer. Au delà des aspects pratiques et autres rappels, il s'agit de pouvoir utiliser -le cas échéant- ces informations dans le cadre du. Précisons que Cupertino n'est pas la seule à fournir ce genre de services, et qu'elle était même en retard par rapport à la concurrence, comme Clue - Calendrier des règles Mon calendrier des règles Flo ou encore Fitbit Cette année, Apple s'est particulièrement intéressée à(déjà présents sur les versions précédentes mais améliorés sur cette génération). L'analyse des mouvements couplée à ces capteurs plus rapides permettraient donc de détecter un éventuel accident et d'appeler les secours.Notons que la fonction de détection des accidents est conçue pour détecter les accidents de voiture graves, tels que(voitures fourgonnettes, SUV, camionnettes etc). Elle se veutdans sa liste, insistant sur l'incapacité de tout prévoir.De même, l' iPhone ou l' Apple Watch affichera une alerte et / ou déclenchera une alarme.Si l'utilisateur est capable de le faire, il pourra appeler les services d'urgence juste en faisant glisser le curseurou rejeter l'alerte. S'il ne répond pas à l'alerte après 10 secondes, l 'iPhone ou la montre lancera un second compte à rebours de 10 secondes, avant d'appeler automatiquement les services d'urgence.Avec un boitier en 41 ou 45 mm (les bracelets sont compatibles), la version de cette année est disponible en deux finitions : Aluminium à 499 euros (Minuit, Argent, Lumière Stellaire, RED) ou Acier (Or, Graphite ou Argent) à 849 euros, en version Cellulaire ou GPS+Cellulaire. Sans compter la version Hermès. A cela, s'ajoutent de nombreux bracelets (Boucle Unique, Boucle Sport, Bracelet Sport, Cuir...) que l'on pourra choisir dans le configurateur de l'Apple Store.(disponible dès la Series 4 et watchOS 9). Lorsque ce mode est activé, l'écran toujours allumé sera désactivé, tout comme les capteurs de santé. L' Apple Watch sera déclinée en 4 couleurs, midnight starlight, silver, et product red pour les modèles en aluminium et en silver gold et graphite pour les boitiers en acier.