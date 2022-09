Apple Watch Series 8 : on a testé le suivi de température !

Détermination de la température de référence

Rappelons que la nouvelle fonction de détection de la température du poignet est disponible uniquement sur l'Apple Watch Series 8 et l'Apple Watch Ultra.Pendant la nuit, les Apple Watch compatibles vont donc créer un, en relevant la température du poignet. Elles vont utiliser: l'un sur la partie arrière en cristal (au contact de la peau) et l'autre juste sous l'écran.Les mesures combinées devraient permettre decertains facteurs extérieurs, comme la canicule ou le froid et d'ajuster les données du porteur. D'après Apple, ce procédé va ainsien réduisant les interférences de l'environnement extérieur.A première vue, ce graphique est assezavec seulement cinq mesures, mais il s'enrichira au fil des nuits. Il sera ainsi disponible à la semaine, au mois ou sur les six derniers mois. Comme Apple l’avait annoncé, la montre ne fournit pas de température exacte à un moment donné et ne permet pas non plus de la prendre en appuyant sur un bouton. Son rôle consiste à traquer des variations inhabituelles qui nécessiteront une action ou pas de la part du porteur.Pour le moment, la fonction ne peut pas fournir de données supplémentaires sur le suivi du cycle, puisqu'il fautpour avoir les premières données, voire plus.Autre modification liée à cette 5e nuit en binôme, l'app Santé affiche sur sa page Résumé un nouvel encart(pour cela, il faudra avoir placé la fonction en favoris, via le jeu). On trouve également un lien vers le site Web d'Apple pour obtenir davantage de précisons sur la fonction ouApple rappelle au passage que la température corporelle peutnaturellement, mais aussi varier en fonction de son alimentation, des exercices effectués, de sa consommation d'alcool, de la qualité du sommeil ou de facteurs physiologiques tels que les cycles menstruels et la maladie (l'avion, le stress, des examens...)., je vous mets une capture de l'app Fitbit (service Fitbit premium) pour la même période. On constate des différences sans doute liées aux conditions de prise et l'absence de double capteurs. En revanche,(en vérifiant avec sa température auriculaire) qu'avec d'autres smartwatchs du fait des doubles capteurs.Cupertino précise que. Après cela, les utilisateurs peuvent vérifier les mesures corporelles dans l'application Santé pour les mesures enregistrées.Bien évidemment,contre le fait que la fonctionnalité n'est pas un appareil de qualité médicale (et ne doit pas être utilisée à des fins médicales), ni un thermomètre, et qu'elle ne peut pas fournir de mesures à la demande.