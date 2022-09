Les cadrans inédits de l'Apple Watch Series 8 Hermès

au look audacieux

Lucky Horse

• Capucine (orange sur noir)

• Bleu Hydra (bleu sur jaune)

• Fris Pâle (gris sur orange)

• Bleu lin (bleu gris sur bleu foncé)

Cette version est disponible avec un boitier 41 ou 45 mm en acier inoxydable, et des bracelets très travaillés en cuir et/ ou métal précieux comme le nouveau bracelet Double Tour Gourmette Métal (, vante Apple).Comme chaque année, cette version -censée représenter le luxe à la Française- dispose. Le thème équestre de cette année se décline en quatre nuancesaux noms bien de chez nous. Ces derniers ont la particularité de cligner des yeux lorsque l'on touche l'écran :, pour des prix allant de 1469 euros à 2029 euros pour le boitier en 41 mmm, ou de 1519 euros à 1749 € (pour le boitier 45 mm (il n'y pas de Double Tour Gourmette Métal pour cette taille de boitier). Notons que ces montres sont livrées moyennant un certain délai entre le 20 et le 27 octobre.