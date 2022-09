L’Apple Watch Series 8 nécessite 5 nuits pour déterminer la température de référence

Track Sleep with Apple Watch

Concentration Repos

En effet, Apple vient de mettre en ligne un nouveau document détaillant la nouvelle fonction de détection de la température du poignet disponible uniquement sur l'Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra.Ces deux modèles sont les seules Apple Watch à posséder: l'un sur la partie arrière en cristal (au contact de la peau) et l'autre juste sous l'écran. Pendant la nuit, l'Apple Watch va pouvoir créer un, en relevant la température du poignet. D'après Apple, ce procédé va améliorer la précision en réduisant les interférences de l'environnement extérieur.Elle rappelle au passage que la température corporelle peutnaturellement, mais aussi varier en fonction de son alimentation, des exercices effectués, de sa consommation d'alcool, de la qualité du sommeil ou de facteurs physiologiques tels que les cycles menstruels et la maladie (ou encore de la fête des voisins).Cupertino précise que. Après cela, les utilisateurs peuvent vérifier les mesures corporelles dans l'application Santé pour les mesures enregistrées.Bien évidemment,contre le fait que la fonctionnalité n'est pas un appareil de qualité médicale (et ne doit pas être utilisée à des fins médicales), ni un thermomètre, et qu'elle ne peut pas fournir de mesures à la demande.